Teror u synagogy v Manchesteru: jednu z obětí jsme postřelili, přiznala policie

Autor: ,
  14:37aktualizováno  14:37
Jednoho z mužů, který zahynul při čtvrtečním útoku před synagogou v Manchesteru, zasáhla kulka vystřelená policistou. V pátek to oznámila policie. Její šéf Stephen Watson řekl, že podle předběžného forenzního vyšetřování oběť utrpěla střelné zranění. Podezřelý útočník Jihad Al-Shamie u sebe neměl střelnou zbraň, jediné vystřely vypálila policie, když se snažila pachatele zneškodnit.

Při útoku, který policie označila za teroristický čin, přišli o život dva Židé – šestašedesátiletý Melvin Cravitz a třiapadesátiletý Adrian Daulby – a podezřelý útočník, kterého policie zastřelila. „Toto zranění mohlo být bohužel tragickým a nepředvídatelným důsledkem naléhavých opatření, která přijali moji policisté, aby ukončili brutální útok,“ řekl Watson.

Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském Manchesteru. (2. října 2025)
Britský premiér Keir Starmer v Manchesteru navštívil synagogu, která se stala terčem teroristického útoku, i tamní policii. (3. října 2025)
Britský premiér Keir Starmer v Manchesteru navštívil synagogu, která se stala terčem teroristického útoku. (3. října 2025)
Britský premiér Keir Starmer v Manchesteru navštívil synagogu, která se stala terčem teroristického útoku. (3. října 2025)
25 fotografií

Střelné zranění utrpěl také jeden z dalších tří zraněných, podle Watsona však není v ohrožení života. Oba jedinci, kteří střelná zranění utrpěli, se spolu schovávali za dveřmi synagogy.

Pětatřicetiletý podezřelý Jihad Al-Shamie na předměstí Crumpsall najel autem do lidí a zaútočil rovněž nožem. Protiteroristické policii před útokem nebyl znám, sdělila ministryně vnitra Shabana Mahmoodová. Rodina Al-Shamieho útok odsoudila.

„Zprávy z Manchesteru o teroristickém útoku na židovskou synagogu nás hluboce šokovaly. Rodina Al-Shamieova v Británii i v zahraničí důrazně odsuzuje tento ohavný čin, který byl namířen proti mírumilovným, nevinným civilistům,“ napsala rodina ve facebookovém příspěvku na účtu Al-Shamieho otce.

Místo čtvrtečního útoku v pátek navštívil britský premiér Keir Starmer s manželkou Victorií. Starmer je na fotografiích vidět, jak si třese rukou s policisty. Premiér po útoku slíbil větší ochranu Židů.

Útok se stal v den, kdy židovská komunita slavila Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. V synagoze proto v době útoku byla řada věřících.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.