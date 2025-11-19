Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

  15:43
U britských vod se už podruhé v tomto roce pohybuje ruské špionážní plavidlo Jantar. Při svém proslovu v Downing Street o tom informoval ministr obrany John Healey. Britské ozbrojené síly podle něj činnost a pohyby lodi sledují a pokud se stane hrozbou, jsou připraveny zasáhnout.
Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar....

Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar. (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruské špionážní plavidlo Jantar u britských břehů (19. listopadu 2025)
Loď britského námořnictva sleduje ruské špionážní plavidlo Jantar v Lamanšském...
Britský ministr obrany John Healey (20. března 2025)
Loď britského námořnictva sleduje ruské špionážní plavidlo Jantar v Lamanšském...
„Ruská špionážní loď Jantar je na okraji britských vod severně od Skotska. Je to plavidlo navržené ke sbírání informací a mapování našich podvodních kabelů,“ uvedl Healey na úvod svého proslovu v sídle britského premiéra.

Britské ozbrojené síly podle ministra nasadily na sledování pohybů ruského plavidla vlastní loď a několik letounů, což je podle agentury Reuters normální postup od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Poprvé od té doby ale posádka Jantaru proti pilotům britského Královského letectva (RAF) použila lasery.

„Cokoli, co ohrožuje piloty britských vojenských letadel, je velmi nebezpečné,“ uvedl podle serveru televize Sky News Healey. „Vzkazuji Rusku a (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi: Vidíme vás, víme, co děláte a pokud Jantar v tomto týdnu zamíří na jih, jsme na vás připraveni,“ řekl britský ministr obrany.

Britské úřady uvedly, že loď Jantar je součástí ruského námořnictva, v mírovém období má sbírat zpravodajské informace a v případě válečného konfliktu připravovat sabotáže. Kvůli tomu Británie a její spojenci plavidlo sledují a snaží se zamezit jeho operacím kdykoliv se přiblíží k vodám ostrovního státu.

Podle Healeyho je to už podruhé, co se letos toto plavidlo přiblížilo k britským vodám. Naposledy se na konci ledna pohybovalo v Lamanšském průlivu. V roce 2024 se loď také vyskytovala poblíž Británie, po varování ale zamířila do Středozemního moře.

Válka na Ukrajině



