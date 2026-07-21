Britské ministerstvo obrany sdělilo, že aktivity ruské lodi nadále monitoruje. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že veškeré akce ruských vojenských plavidel jsou plně v souladu s mezinárodním právem.
Posádka ruské fregaty před cvičením informovala sledující britské hlídkové plavidlo HMS Tyne, že hodlá použít ostrou munici, a zároveň Brity vyzvala, aby odpluli do bezpečné vzdálenosti. Fregatu mezitím kontaktovala i posádka francouzského vojenského letounu, která chtěla znát ruské záměry v oblasti. Střelecké manévry trvaly 30 minut.
Incident u anglických břehů se odehrál v době, kdy moc v Británii přejímal nový premiér Andy Burnham, střelecké cvičení tak pro něj bude připomínkou zvýšené ruské námořní aktivity ve vodách v blízkosti Spojeného království, poznamenala stanice BBC.
Ta uvedla, že její zdroje na britském ministerstvu obrany se nevyjádřily k tomu, zda mohla být událost načasována právě tak, aby se shodovala s nástupem Burnhama do premiérského úřadu.
Peskov v reakci na možnou souvislost manévrů s výměnou britských premiérů uvedl, že v akcích ruského vojenského námořnictva není nutné hledat žádné náznaky, neboť vše se děje v přísném souladu s mezinárodním a námořním právem.
V červnu se příslušníci britské námořní pěchoty nalodili v Lamanšském průlivu na ropný tanker považovaný za součást ruské stínové flotily. Rovněž v červnu se britský pár v mezinárodních vodách Lamanšského průlivu dostal se svou jachtou do blízkosti ruské fregaty Admirál Grigorovič, jejíž posádka vypálila varovné výstřely. Pár tvrdí, že jejich jachta nebyla na kolizním kurzu a ani to nebylo nebezpečné přiblížení.