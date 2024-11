Devítiletý Brit řekl spolužákovi, že je retard. Vyšetřuje ho kvůli tomu policie

Nenávistné incidenty, které nejsou trestným činem (NCHI), má policie zaznamenávat v případě, že je dotyčný skutek „jasně motivovaný záměrným nepřátelstvím“ a hrozí vážné riziko, že by mohl vést ke „značné škodě nebo trestnému činu“. Alespoň tak je definují pravidla britské vlády.

Mezi policisty však podle The Times panuje jistý zmatek, jaké činy do této kategorie vlastně patří. Prošetřují tak tisíce případů včetně těch, které se staly na dětském hřišti nebo ve škole. Třeba případ devítiletého chlapce, jenž svého spolužáka nazval „retardem“, nebo dvou školaček, které o jiném žákovi řekly, že „smrdí jako ryba“.

Všichni podle policie spáchaly NCHI, přestože podle vládních pravidel by se tyto incidenty zaznamenávat neměly. A totéž platí pro vyšetřování novinářů, jež policie spustila v poslední době. Na policii si veřejně postěžovala třeba sloupkařka listu The Daily Telegraph Allison Pearsonová, kterou muži zákona navštívili doma v rámci vyšetřování jejího zhruba rok starého tweetu.

Prý obsahoval „rasovou nesnášenlivost“, policie však novinářce přesně neřekla, proč ji vyšetřuje ani kdo ji z tohoto činu obvinil. Údajně by mohlo jít o jeden z jejích příspěvků k válce v Gaze. Na základě rozruchu kolem případu Pearsonové kancelář premiéra Keira Starmera vzkázala, že se na policejní pravidla znovu podívá, aby „ochránila základní právo na svobodu projevu“ a aby se policie mohla věnovat skutkům, které společnost trápí nejvíce.

Starmer podotkl, že i nadále je důležité zaznamenávat NCHI tam, kde je to „přiměřené a nezbytné“. Kritici se nicméně ptají, zda je úsilí věnované podobným případům efektivním využitím policejních zdrojů – obzvlášť u případů z dětských hřišť. Podle dat britského deníku řešila policie od června loňského roku do letošního června více než 13 200 incidentů NCHI.

„Tyto příklady jsou očividně úplně absurdní. Hnát se za takovými druhy incidentů je naprosté plýtvání časem policie – měli by se soustředit na kriminálníky. Hrozí, že to bude mít dopad na svobodu projevu, která je jednou ze základních hodnot této země. Policie by měla zaznamenávat jen incidenty, u nichž jasně a skutečně hrozí, že by předmětné chování mohlo vést ke spáchání opravdového trestného činu,“ kritizuje stínový ministr vnitra a exministr policie, požární ochrany a prevence kriminality Chris Philp.

Policie svůj postup hájí. Mezi další případy, které spadly do kategorie NCHI, patří třeba ten novináře Maua Spencera z magazínu Scootering, jehož lincolnshireská policie vyšetřovala kvůli článku z listopadu loňského roku. V něm popisoval své zkušenosti s pořizováním rozhovoru s neslyšícím řidičem. Podle stížnosti, jež na článek přišla, tam Spencer použil zastaralé a urážlivé výrazy adresované komunitě neslyšících.

Nenávist prý vzbuzoval i další článek z tohoto magazínu. Policie uznala, že ve snaze dodržet pravidla pro případy NCHI dochází „k příležitostným chybám“, a dodala, že se prošetřované skutky neobjeví v trestním rejstříku dotyčných. V Suffolku zase nahlásili na policii muže, který řekl svůj názor k tomu, jaká zájmena pro sebe používají transgender osoby.

Policista ve Walesu pak přišel sundat jeden z transparentů skupiny Outspoken Women, jež si vyvěsila vzkaz, že „trans ženy jsou muži“. „Pokud se toto považuje za nenávistný incident, pak je to v demokratické společnosti, která má mít svobodu projevu, dost vážné,“ prohlásila mluvčí organizace. Policie naopak vyjádřila spokojenost s tím, že se skutek přeřadil do kategorie NCHI, protože původně ho vyšetřovala jako trestný čin.