Londýn reaguje na žhářský útok. Přes 250 policistů bude chránit židovskou komunitu

Čtyři záchranné vozy, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, někdo zapálil v noci na pondělí. Požár nikoho nezranil, policie kvůli němu pátrá po třech podezřelých, které zachytily bezpečnostní kamery. Britský premiér Keir Starmer čin odsoudil jako hluboce šokující antisemitský útok.
„Našim cílem je snížit riziko, vypátrat útočníky a znemožnit další útoky,“ uvedl v pondělí večer k nasazení 264 policistů k ochraně židovské komunity šéf londýnské policie Mark Rowley.
Záběry z bezpečnostních kamer ukazují tři maskované osoby, které se přibližují k vozidlům, polévají je hořlavou kapalinou, zapalují je a poté z místa prchají. Ve vozech následně vybuchly nádoby s kyslíkem. Policie uvedla, že v souvislosti s útokem zatím nikoho nezadržela. Podle stanice BBC také ověřuje pravdivost tvrzení, v němž se na internetu k útoku přihlásila nespecifikovaná organizace.
Podle vrchního britského rabína Ephraima Mirvise byl žhářský útok na severu Londýna nejnovějším případem v „sérii antisemitských trestných činů po celém světě“. Vlna útoků na synagogy a další židovské objekty v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února. Neznámí pachatelé zaútočili například na synagogy v Rotterdamu, Lutychu nebo americkém Michiganu či na židovskou školu v Amsterodamu.
23. března 2026