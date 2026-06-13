„Založil jsem Restore Britain, abych dal britským občanům demokratickou možnost se mnou souhlasit. Bez rozpaků vyhostíme každého zahraničního násilníka do posledního a všechny zahraniční spolupachatele, kteří věděli, co se děje, ale nezasáhli. Pokud to má znamenat, že odejdou celé komunity, pak odejdou celé komunity. Je mi to úplně jedno. Zbavíme Británii této rakoviny,“ hlásá Lowe.
Se svou stranou je ještě víc vpravo než Farageova Reform UK. Brojí především proti přistěhovalectví a voliče vábí na to, že „zvrátí masovou imigraci“.
„Pokud cizinec s legálním pobytem neumí anglicky, žije v sociálním bydlení, pobírá sociální dávky, odmítá pracovat, neintegruje se, páchá trestnou činnost či aktivně nenávidí náš způsob života a přeje si nám ublížit, bude deportován,“ píše Restore Britain na svém webu.
Slibuje „nejambicióznější program hromadných deportací, jaký kdy Británie zažila“, a červený seznam států s přísnějším vízovým, finančním i diplomatickým režimem. Mezi jinými tam má být třeba Pákistán nebo Indie, ale dostat se na něj snadno může jakákoliv další země. Stačí vyhodnotit, že odmítá přijmout zpět své vyhoštěné občany, že má nevhodné kulturní postoje či vysokou míru kriminality.
„Na seznam budou zařazeny také země, u nichž se prokáže, že nám dodávají sexuální delikventy, zločince a násilníky,“ varuje strana. Při deportacích se nehodlá zdržovat překážkami, jako jsou údajně zneužívané „zákony o lidských právech“. Možnost získat britský azyl prý zcela zruší. Do té doby mají žít žadatelé o azyl v záměrně nepohodlných stanech.
Vezmeme si zpět naše ryby
Pokud jde o ono citované spolupachatelství, týkat se může i manželek a dalších příbuzných, kteří neupozornili úřady na zapojení svého blízkého do některého ze „znásilňovacích gangů“. Ty v Británii zneužívají děti ze sociálně slabších rodin, přičemž vůdci a členové těchto gangů mívají často zahraniční původ. Skandál kolem těchto zločineckých skupin se rozhořel poté, co vyšlo najevo, že místní policie ani politici na případy znásilňování dívek nereagovali.
Výmluvu na kulturu či náboženství „nikdy nesmí sloužit jako omluva“, říká nyní Restore Britain. „Naší prioritou je ochrana zranitelných britských dívek – nikoliv těch, kdo pachatele zneužívání kryjí a napomáhají jim,“ zdůrazňuje. A pokud bude u moci, přijde i referendum o znovuzavedení trestu smrti. Lowe chce napravit britské zdravotnictví i školství a „učinit Británii zase bezpečnou“. Slibuje konec diverzity v armádě, přebudování průmyslu a energetickou bezpečnost. „Vezmeme si zpět naše ryby,“ oznamuje partaj kombinující populismus s krajní pravicí.
Zdálo by se tak, že s Faragem musí najít společnou řeč. To se však v tuto chvíli nerýsuje ani zdaleka. „Nespolupracuji s lidmi, kteří se mě snaží dostat do vězení,“ zdůrazňuje Lowe v rozhovoru pro portál Politico. Mluví o svých exkolezích z Reform UK v čele s Faragem, kteří jej hned po loňském faktickém vyhazovu ze strany nahlásili na policii.
Ta skutečně rozjela vyšetřování pro podezření, že Lowe vyhrožoval fyzickým násilím svému tehdejšímu spolustraníkovi Ziau Yusufovi. Pro nedostatek důkazů případ vyšuměl do ztracena. „Policie pozdě v noci vtrhla do mého domu v přímé návaznosti na obvinění ze strany Reform. Moje zbraně byly zabaveny. Pokusili se mi zničit život,“ popsal Lowe.
A byť odmítá, že by měl osobní důvody pro svůj momentální „džihád“ vůči Reform UK, jeho touha po pomstě se nejspíš zrodila právě zde. „Farage a Reform se mě snažili vsadit do vězení, protože jsem podpořil masové deportace pákistánských prznitelů dětí a jejich zahraničních manželek či příbuzných, kteří to dopustili,“ napsal Lowe s tím, že pravý důvod vyhazovu přiznal i Farage v televizi a že celé vyhrožování je „fake“.
Vylučuje proto, že by někdy v budoucnu chtěl s Farageovou stranou spojit síly a sjednotit roztříštěnou pravici. Naopak ji chce z pravé strany politického spektra úplně vystrnadit. Oči Britů se aktuálně upírají k doplňovacím volbám do Dolní sněmovny v obvodu Makerfield u Manchesteru, kde se bude hrát o jednoho nového poslance. A i Restore Britain v nich bude mít svého kandidáta. Tedy kandidátku, Rebeccu Shepherdovou.
Volby budou významným testem nejen pro vládnoucí labouristy, za něž kandiduje starosta Velkého Manchesteru Andy Burnham s osobním cílem vrátit se do Westminsteru a sesadit premiéra Keira Starmera z čela strany. Hlasování prověří také sílu Farageových reformistů, kteří doufají, že Burnhama porazí. Nasadili kandidáta Roba Kenyona. Ovšem vzestup konkurenční Restore Britain může do voleb vnést další zvrat.
Pokud by totiž Lowe sebral hlasy Farageovi, mohl by tím paradoxně pomoct Burnhamovi – přesto, že ani pro členy Restore Britain není politika labouristů právě jejich šálek čaje.
Spíš než ve voličských obvodech je partaj kolem Lowea populárnější na internetu, kde už ji podpořil třeba známý britský extremista Tommy Robinson či americký miliardář Elon Musk. „Pouze Restore Britain může Británii zachránit,“ napsal koncem května Musk na své síti X.
V britském volebním systému, kde vítěz bere vše, ovšem Lowe může Farageovi zavařit i tak. Reformisté na „riziko“, že volbou Restore Britain zvolí labouristy, své voliče v Makerfieldu upozorňují. Jinak se ovšem o své konkurenci snaží příliš nemluvit. Lowe nicméně jedněmi volbami nekončí a chce se vydrápat na celobritskou úroveň.
„Postavíme kandidáta do každého volebního obvodu,“ říká o příštích parlamentních volbách, které by se měly konat za tři roky. V budoucnu by tak podle některých průzkumů mohla jeho strana vzít Farageovi až sedmdesát poslaneckých mandátů, což je dost na to, aby přišel o většinu, nesestavoval vládu a nestal se premiérem. Podle aktuálního průzkumu by jedna pětina dosavadních voličů Farage přešla k Lowemu, píše The Telegraph.
Vinu za zločin v Belfastu prý nesou reformisté
Nynější předvolební kampaň se nicméně odehrává ve chvílích, kdy se hrůzný případ násilí ze severoirského Belfastu stal rozbuškou pro další protiimigrační nepokoje. Ty Severní Irsko zachvátily poté, co se na sociálních sítích rozšířilo video, v němž súdánský přistěhovalec klečí na jiném muži a řeže ho do hlavy a krku. Podle některých médií se mu snažil uříznout hlavu. Zabránili mu v tom kolemjdoucí, oběť přesto skončila v nemocnici a mimo jiná zranění přišla o oko.
Vládní politici včetně premiéra čin odsoudili, z vyhrocení situace ovšem viní krajní pravici, která po zveřejnění záběrů svolávala protesty. „Britský parlament je víc znepokojen ‚rasismem‘ než pokusem o dekapitaci přímo na ulici,“ okomentoval to Lowe a vinu za to, že k tomuto zločinu vůbec mohlo dojít, hodil na politiky Farageovy strany. Ta totiž do svých řad přijímá i někdejší konzervativce včetně bývalých členů vlády, jako je exministryně vnitra Suella Bravermanová.
Na samotné konzervativce přitom Restore Britain záhadně neútočí, popisuje list Financial Times. Naopak se Lowe veřejně zastal předsedkyně Konzervativní strany Kemi Badenochové, když na ni Farageova partaj začala útočit. Přestože to konzervativci i Lowe popřeli, Reform UK vzápětí přišla s konspirační teorií, že zmíněné dvě strany uzavřely „pakt o neútočení“. Než na vzájemné okopávání kotníků se však obě strany spíš soustředí na společného nepřítele. A tím je Nigel Farage.