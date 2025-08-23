Farage slibuje Britům masové deportace migrantů, pokud se dostane k moci

Vůdce britské opoziční protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage nastínil plán „masových deportací“ migrantů připlouvajících do Británie na malých člunech přes Lamanšský průliv, pokud by jeho strana sestavovala příští vládu. V rozhovoru v sobotním vydání deníku The Times řekl, že by podepsal návratové dohody se zeměmi, jako jsou Eritrea a Afghánistán.
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje na získání svého prvního...

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje na získání svého prvního poslaneckého mandátu. (5. července 2024) | foto: Reuters

Trumpovské čepice strany Reform UK Nigela Farage (7. července 2025)
Lídr Reform UK Nigel Farage po oznámení těsných výsledků v místních volbách (2....
Lídr Reform UK Nigel Farage a vítězná kandidátka strany Sarah Pochinová po...
Lídr strany Reform UK Nigel Farage po oznámení těsných výsledků v místních...
Farage řekl, že by Británii vyvázal z Evropské úmluvy o lidských právech a naopak by podepsal dohody s Afghánistánem, Eritreou a dalšími hlavními zeměmi původu, do nichž by repatrioval migranty, kteří do Británie přišli ilegálně.

„Můžeme být milí k lidem, můžeme být milí k jiným zemím, nebo můžeme být k jiným zemím velmi tvrdí... Myslím tím, že Trump tento bod pojal poměrně komplexně,“ řekl Farage.

Americký prezident Donald Trump chce z USA deportovat miliony imigrantů, kteří tam žijí nelegálně a jeho administrativa zesílila snahy o jejich přesun do třetích zemí.

Na otázku, zda se neobává, že žadatelé o azyl budou zabiti nebo mučeni, pokud budou posláni do zemí nedodržujících lidská práva, Farage odpověděl, že se více obává hrozby, kterou podle něj představují žadatelé o azyl pro Brity. „Nemohu být zodpovědný za despotické režimy po celém světě. Ale mohu být zodpovědný za bezpečnost žen a dívek v našich ulicích,“ řekl.

V Británii se v posledních týdnech pravidelně konají menší protesty před hotely, do nichž jsou umísťováni žadatelé o azyl. Tyto akce, které jsou plánovány i na dnešek, částečně vyvolaly obavy o bezpečnost poté, co byli někteří migranti obviněni ze sexuálního napadení.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že přistěhovalectví a azylová politika jsou pro Brity nejpalčivějším problémem, i před ekonomikou. Strana Reform UK, která v loňských parlamentních volbách získala pět křesel, se v posledních průzkumech o volebních záměrech umístila na prvním místě.

V loňském roce do Británie z Francie připlulo ve člunech 37 tisíc lidí. Většinou šlo o lidi z Afghánistánu, Sýrie, Íránu, Vietnamu a Eritreje. Jejich celkový počet se oproti roku 2023 zvýšil o čtvrtinu a představoval devět procent čisté migrace.

Podle údajů Oxfordské univerzity jsou asi dvě třetiny lidí, kteří přijedou na malých lodích a požádají o azyl, úspěšné. Pouze tři procenta z nich jsou deportována. Farage The Times řekl, že by těmto lidem znemožnil žádat o azyl nebo právně napadnout deportaci.

Nechal by prý vybudovat detenční zařízení pro 24 tisíc migrantů na britských leteckých základnách a podle jeho představ by bylo vypravováno pět deportačních letů denně. Žadatelé o azyl by prý mohli být drženi i na ostrově Ascension, což je britské území v jižním Atlantiku.

