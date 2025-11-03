Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu

Autor: ,
  11:00
Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z 11 pokusů o vraždu. Muž je dále obviněn z jednoho pokusu o ublížení na zdraví a držení ostrého předmětu. V pondělí se má Williams dostavit k soudu v Peterboroughu.
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve...

Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025) | foto: JUSTIN TALLIS / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve...
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve...
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve...
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve...
24 fotografií

„Úzce jsme spolupracovali s Britskou dopravní policií na přezkoumání obrovského množství důkazů, včetně záznamů z bezpečnostních kamer. Počet obvinění bude průběžně přezkoumáván v průběhu celého procesu,“ uvedla Tracy Eastonová, hlavní státní zástupkyně.

„Víme, jak zničující dopad měly události v sobotním vlaku a jak incident šokoval celou zemi. Myslíme na všechny, kterých se to dotklo,“ doplnila Eastonová.

Série útoků nožem trvala několik minut a ve vlaku směřujícím z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podezřelý byl zatčen, když vlak nouzově zastavil ve městě Huntingdon, asi 120 kilometrů severně od Londýna. Williams je ve vazbě. Druhého z podezřelých, 35letého muže, policie v neděli propustila.

Nic nenasvědčuje tomu, že incident byl teroristickým činem, uvedla dříve policie.

Jeden ze zraněných, člen vlakového personálu, zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu, informovala agentura AP.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.