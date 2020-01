Velká Británie vs. Evropská unie: času je méně, než se může zdát

BRUSEL/PRAHA Jednání o budoucích obchodních vztazích mezi Londýnem a Bruselem bude představovat pro sedmadvacítku jeden z klíčových úkolů pro rok 2020. Znovu tak hrozí, že se Britové s Unií nakonec nedohodnou.

Na první pohled se může zdát, že až Spojené království koncem ledna příštího roku po 47 letech opustí Evropskou unii, nastane pro sedmadvacítku o něco klidnější období a brexit upadne do zapomnění. Opak je však pravdou. Po těžce vyjednané dohodě o odchodu z EU čeká nyní Londýn a Brusel neméně složité vyjednávání o budoucích vztazích. Již teď je jasné, že jejich největším nepřítelem je čas. Přechodné období končí Britům 31. prosince 2020. Nově zvolený britský parlament, v němž má vláda premiéra Borise Johnsona bezpečnou většinu, nedávno přijal usnesení znemožňující prodloužení přechodné fáze. Johnson je přesvědčený, že do té doby je možné vyjednat novou obchodní dohodu s Unií.

Z Bruselu už přišla první varování, že záměr Londýna je příliš ambiciózní. Naposledy se v tomto duchu vyjádřila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru pro francouzský list Les Echos. „Jsem velice znepokojena, jak málo času máme. Měli bychom vážně uvažovat, zda můžeme jednání zdárně dokončit v tak krátkém termínu,“ prohlásila. Času je dokonce ještě méně, než se nyní může zdát. Je totiž málo pravděpodobné, že lídři EU udělí mandát k jednáním s Brity před březnovým summitem. Bude také zapotřebí se rozhodnout, zda má mít budoucí obchodní smlouva pouze obecný charakter, s tím, že se detaily doladí „za pochodu“, což je varianta preferovaná Brity. Anebo jestli má být naopak výsledkem komplexní dokument řešící i nejmenší detaily. Je to důležité i pro způsob ratifikace. Obecná smlouva by vyžadovala zřejmě pouze souhlas vlád členských států a Evropského parlamentu. Širší dohoda pak ratifikaci ve všech národních parlamentech.

V Londýně by byli rádi, pokud by mohl zůstat v maximální možné míře zachovaný obchod bez kvót a celních tarifů. Unie chce, aby britské firmy byly i nadále nuceny dodržovat standardy v oblasti sociální a u životního prostředí, a neměly tak oproti unijním společnostem konkurenční výhodu. Pokud se nepodaří nalézt shodu, hrozí od 1. ledna 2021 tvrdá odluka a obchodní režim s cly podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Není také navíc vyloučeno, že do šachové partie mezi Londýnem a Bruselem by mohl vstoupit ještě třetí hráč, americký prezident Donald Trump. Na rozdíl od Evropanů sliboval Trump Londýnu vždy „rychlá jednání“ o vzájemné obchodní dohodě. Johnson by tak mohl stát před volbou: Buď se dohodnout rychle s Američany, anebo hledat složitý kompromis s Unií.

Nový rozpočet a nové priority

I bez ohledu na vývoj jednání s Brity se bude točit v Evropské unii v příštím roce mnohé okolo peněz. Největší úkol představuje shoda na budoucím několikaletém rozpočtu. Nově se bude muset obejít bez britského příspěvku, zároveň má odrážet ambiciózní plány nové Komise týkající se například dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Podle jejích představ by mělo do budoucna směřovat 32 procent prostředků na nové priority, k nimž patří mimo jiné i digitalizace, naproti tomu se počítá se škrty ve výdajích na zemědělství.

O unijním rozpočtu by mělo být teoreticky jasno do konce roku 2020 a nalezení shody zřejmě nebude nijak jednoduché. Tak zvaní čistí plátci nejsou dlouhodobě ochotní přispívat víc, ekonomicky slabší členové naopak budou trvat na dodržení dřívějších slibů, a to i s ohledem na nové cíle EU.

Na jaře se také očekává definitivní rozhodnutí, zda budou zahájeny vstupní rozhovory s Albánií a Severní Makedonií. Na říjnovém summitu se proti tomu postavila zejména Francie. Její prezident Emmanuel Macron požaduje provést nejprve zásadní reformu Unie a změnit chce i dosud uplatňovaný postup pro přijímání nových členů. Paříž si přeje mechanismy, jež by zajišťovaly, aby byli nově přijatí nuceni dodržovat své závazky. V opačném případě by mohli být sankcionováni.