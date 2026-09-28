U letecké základny v Anglii zadrželi pět Britů, Írán popírá jakýkoliv podíl

Britské úřady v pondělí nadále zadržovaly pětici zatčených mužů a zkoumaly podezřelé výbušniny nalezené poblíž letecké základny provozované Spojenými státy, zatímco protiterorističtí vyšetřovatelé zjišťovali, zda se díky těmto zatčením podařilo zmařit útok napojený na Írán.
U základny, odkud vzlétaly americké bombardéry k zásahům proti Teheránu, byly v neděli spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici s pomocí robota. V souvislosti s tím byli evakuováni obyvatelé 85 domů ve vesnici Whelford poblíž základny.
Pětice mužů ve věku 23 až 25 let byla v neděli ráno zadržena kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a později zatčena i pro podezření z přípravy teroristického útoku. Ve vazbě mohou zůstat až čtrnáct dní, než proti nim musí být vzneseno obvinění, nebo musí být propuštěni na svobodu.
Britští vyšetřovatelé prověřují možnou spojitost s Íránem, Ruskem či nestátními radikálními skupinami. Základna RAF Fairford se v minulosti rovněž stala terčem protestů protiválečných aktivistů.
Zdroj obeznámený s vyšetřováním podle agentury Reuters uvedl, že za nejpravděpodobnější se považuje motiv spojený s Íránem. Íránské revoluční gardy dotyčnou základnu označily za legitimní cíl.
Írán jakoukoliv takovou spojitost popřel. Jeho velvyslanectví v Londýně v pondělí uvedlo, že „kategoricky odmítá a důrazně odsuzuje nedávné nepodložené a zlomyslné spekulace“ týkající se tohoto incidentu. Takové spekulace prý pouze „živí propagandu šířící íránofobii“ v Británii.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že podezřelí byli zadrženi na základě spolupráce mezi USA a Británií a že byli už nějakou dobu „pod dohledem“. Policie však sdělila, že k zatčení vedlo noční hlášení o „podezřelých vozidlech“ v blízkosti základny.
Policie sdělila, že po ohledání místa činu rozvinula několik nových vyšetřovacích verzí a snaží se objasnit motiv počínání podezřelých.
Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí. Britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky.