Velký jako kamion. Asteroid téměř unikl pozornosti astronomů a prosvištěl kolem satelitů

TUCSON/PRAHA Minulý týden se prohnal ve výšce 13 tisíc kilometrů nad Tichým oceánem asteroid o velikosti kamionu. Stal se tak podle záznamů americké NASA jedním z nejblíže letících objektů planetě Zemi.

Astronomové z arizonské observatoře na Mount Lemmon asteroid s kódovým označením 2020 JJ zaznamenali podle serveru C-NET teprve ve chvíli, kdy se dostal do bodu nejblíže planetě.

Podle NASA, která zaznamenává všechny „objekty blízko Země“ od roku 1900, se 2020 JJ dostal na šesté místo v žebříčku asteroidů nejblíže Zemi. Za zmínku stojí, že prvních deset příček obsadily objekty, které proletěly kolem planety mezi lety 2004 až 2020.

Není to však proto, že by asteroidy začaly „útočit“ na Zemi až v novém tisíciletí, ale proto, že se radikálně zlepšila technologie, za jejíž pomoci astronomové sledují vesmírná tělesa a dokáží tak zpozorovat i menší asteroidy, jako byl právě 2020 JJ, který měl na délku kolem šesti metrů.

V porovnání s asteroidem 1998 OR2, který se nedávno dostal do zájmu médií, protože proletěl kolem Země, je 2020 JJ opravdovým drobečkem. 1998 OR2 měl totiž v průměru více než jeden a půl kilometru. Neletěl však tak blízko povrchu Země jako 2020 JJ.

V případě, že by 2020 JJ zamířil k Zemi, pravděpodobně by podle astronomů shořel v atmosféře. Letěl však blíže planetě, než obíhá většina satelitů a existovala tak možnost, že by jeden z nich zasáhl.