Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Autor: ,
  16:33aktualizováno  16:33
Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají bez proudu stále desetitisíce domácností. Podle úřadů se pracuje na obnově dodávek i vyšetření útoku.
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu zůstaly desetitisíce domácností (3. ledna 2026) | foto: Reuters

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
10 fotografií

Požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu 45 tisíc domácností a více než 2200 podniků. Následně bylo podle DPA zveřejněno prohlášení údajných pachatelů, jehož pravost nyní zkoumá německá tajná služba.

„Je nepřijatelné, aby extrémní levice opět útočila na naši elektrickou síť a ohrožovala tak lidské životy,“ řekl křesťanskodemokratický starosta Wegner.

Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že nouzová situace bude mimořádně dlouhá. Úplné obnovení dodávek patrně potrvá až do čtvrtka odpoledne, přičemž k dnešku bylo znovu připojeno 7000 domácností a 150 podniků.

Franziska Giffeyová, která v regionální vládě německého hlavního města zastává post senátorky pro ekonomiku, již v sobotu večer uvedla, že bylo poškozeno pět velmi silných vysokonapěťových kabelů. Útok byl podle ní promyšlený - silné zápalné zařízení bylo umístěno pod kabely tak, aby nadělalo co největší škody.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.