Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu 45 tisíc domácností a více než 2200 podniků. Následně bylo podle DPA zveřejněno prohlášení údajných pachatelů, jehož pravost nyní zkoumá německá tajná služba.
„Je nepřijatelné, aby extrémní levice opět útočila na naši elektrickou síť a ohrožovala tak lidské životy,“ řekl křesťanskodemokratický starosta Wegner.
Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že nouzová situace bude mimořádně dlouhá. Úplné obnovení dodávek patrně potrvá až do čtvrtka odpoledne, přičemž k dnešku bylo znovu připojeno 7000 domácností a 150 podniků.
Franziska Giffeyová, která v regionální vládě německého hlavního města zastává post senátorky pro ekonomiku, již v sobotu večer uvedla, že bylo poškozeno pět velmi silných vysokonapěťových kabelů. Útok byl podle ní promyšlený - silné zápalné zařízení bylo umístěno pod kabely tak, aby nadělalo co největší škody.