Velký zádrhel pro Mayovou? Její severoirští partneři tvrdí, že dohodu o brexitu nepodpoří

Londýn Šéfka severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová v reakci návrh dohody o brexitu připravený britskými a unijními vyjednavači uvedla, že neexistují okolnosti, za kterých by její strana dokument podpořila. Jak upozornila jen několik minut poté, co se pro dohodu vyslovil dnešní summit EU v Bruselu, ujednání je pro unionisty nepřijatelné, protože by oddělilo Severní Irsko od Spojeného království.

Fosterová ve svém prohlášení neuvedla, zda její strana v této souvislosti ukončí podporu menšinové vlády Theresy Mayové. Vyzvala k dalším rozhovorům, které by vedly k lepšímu plánu. „Myslím, že bychom měli využít nynějšího času k tomu, abychom hledali třetí cestu, jinou cestu, lepší cestu,“ citovala Fosterovou zpravodajská stanice BBC.



Mayová chce nyní dohodu prosadit v britském parlamentu, kde ovšem nemá jistou většinu. Britský šéf diplomacie Jeremy Hunt dojednané dokumenty ocenil, nicméně rovněž vyjádřil pochybnosti ohledně budoucího schválení. Dohoda je podle Hunta velmi dobrým východiskem pro to, aby Británie dostala při odchodu z EU všechno, co chce. Její schválení ale bude výzvou, dodal.

Arlene Fosterová, předsedkyně strany severoirských unionistů.

Média již v sobotu zveřejnila dopis, který Mayová napsala přímo britskému lidu a ve kterém ho žádá o podporu pro svou dohodu o odchodu země z Evropské unie. V otevřeném listu mimo jiné říká, že udělá vše pro to, aby se jí podařilo dohodu prosadit v britském parlamentu. „Bude to dohoda, která je v našem národním zájmu, taková, která bude fungovat pro celou zemi a pro všechny obyvatele, ať již hlasovali pro Odejít či Zůstat,“ napsala premiérka v dopise zaslaném novinářům.



Skotská premiérka a šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová, jejíž strana dohodu rovněž nechce podpořit, ale list ihned zkritizovala s tím, že „téměř nic v tomto zoufalém dopisu není pravda“.