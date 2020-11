Velmi těsného souboje o Bílý dům si všímají světová média, zmiňují šílenství i hrozbu občanské války

Moskva/Teherán/Peking Spojené státy se probouzejí do nového dne, ale kdo se na příští čtyři roky stane šéfem Bílého domu stále není jasné ve vzduchu. Prezident Donald Trump se sice o volební noci za vítěze prohlásil, výsledky hlasování v řadě klíčových států však nejsou kompletní. Neočekávaně těsného klání si všímají zahraniční média. Zatímco z Ruska znějí slova o „šílenství“ amerických voleb, íránská televize nadnesla téma hrozící občanské války, píše zpravodajský web BBC.

„Šílenství“ amerických voleb a „Spojené státy nervozity“, jsou popisy povolební nálady, které se objevily v ruské televizi NTV či v indických novinách The Indian Express. Podle zpravodajského webu BBC hlavní vzkaz ruské televize divákům není o tom, zda by byl lepší Trump nebo Biden, ale naopak, že v USA selhává demokracie, země se ocitá v chaosu a není v pozici, aby kohokoli poučovala o tom, co je správné. Kanál Rossija-24 odvysílal bez komentáře dlouhá videa pranic a hádek v amerických ulicích. „Atmosféra je elektrizující. Biden a Trump jsou vyrovnaní a oba si připravují vítězný proslov,“ zaznělo na ukrajinském televizním kanálu Inter.



Latinskoamerická média uvedla, že se závod chýlí k velmi těsnému a nervy drásajícímu konci. „Trumpovo vítězství na Floridě pohřbívá vyhlídky na masakrující triumf demokratů,“ uvedl prominentní brazilský deník Folha de Sao Paulo.

Na íránském mezinárodním kanálu Press TV byla významná část vysílání věnována „hrozbě občanské války“ v USA. Moderátor poznamenal, že pohled na volby v USA zvenku je „velmi děsivý“.

Čínská státní a další asijská média poznamenala, že v USA mohou propuknout nepokoje, jelikož konečný výsledek patrně nebude ještě nějakou dobu jasný.

Německý bulvární deník Bild napsal: „Stále více pozorovatelů, kteří odhadovali jasné vítězství vyzyvatele Joea Bidena se nyní ptá: Může to Trump ještě obrátit?“

„Je to matka všech bitev a Američané to pochopili,“ stojí v sloupku francouzského listu Le Monde.

„Spojené státy zatajují dech, protože hlasování ponechává zemi bez vládce,“ uvedl italský list La Stampa.

Podle turecké NTV „Biden nedokázal předvést očekávaný výkon“ a „Trump je šťastný a pevně věří, že mandát obhájí“.

Arabská média poukazují na nejistotu ohledně výsledku. Televize Al-Arabíja, která je financována Saúdskou Arábií, uvedla, že výsledek může být jasný až za několik dní. Katarská Al-Džazíra odvysílala rozhovory s americkými komentátory, v nichž zazněly výtky vůči tweetu Trumpa, v němž šéf Bílého domu napsal: „Obrovsky se nám daří, ale oni se nám snaží ukrást volby. Nikdy jim to nedovolíme.“ Egyptské noviny poukázaly na „historickou volební účast“. Zatímco keňský deník The Star zveřejnil karikaturu, na níž proti sobě stojí maskoti demokratů a republikánů, drží zápalky a chystají se odpálit bombu s nápisem „Hrozba povolebního násilí v USA“.