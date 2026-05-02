Konec ságy? Záchranáři vypustili Timmyho do Severního moře, vyhráno ale nemá

  11:15aktualizováno  11:15
Keporkaka Timmyho vyproštěného z mělčiny na severu Německa dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi 70 kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak.
Remorkér táhne speciální člun s velrybou nazývanou Timmy v průlivu Skagerrak do Severního moře. (1. května 2026) | foto: ČTK

Velryba z člunu vyplavala okolo 08:45 SELČ a zatím plave sama a tím správným směrem, řekla Karin Walterová-Mommertová ze záchranné iniciativy.

Kytovec, kterému je čtyři až šest let, je ve špatném zdravotním stavu. Podle bulvárního portálu Bild se po vypuštění vynořil u jedné z tažných lodí, vydechl a zase se potopil. Má na sobě GPS vysílač, díky kterému mohou záchranáři sledovat jeho polohu. Tyto informace ovšem nejsou veřejně dostupné.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.

S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a Timmy mohl vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstával na mělčině a soukromá záchranná iniciativa nakonec přistoupila k jeho odtažení na volné moře ve člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit.

Vypuštění keporkaka ještě neznamená, že je zachráněný, podotýká agentura DPA. Po dlouhé době, kterou strávil na mělčině, není jasné, zda dokáže normálně plavat a potápět se. V tlamě měl kusy sítí, a tak se také nedá s určitostí říct, zda dokáže přijímat potravu.

Dánsko: Přirozený jev, nezachraňujeme

„O záchraně bude možné mluvit teprve tehdy, když bude velryba zpátky v severním Atlantiku a udrží se dlouhodobě naživu, až se jí zcela zahojí kůže, bude samostatně vyhledávat potravu, přibere na váze a bude se chovat tak, jak to odpovídá její přirozenosti,“ uvedla organizace na ochranu zvířat Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Odborníci jsou ohledně šancí Timmyho na dlouhodobé přežití skeptičtí. Může se podle nich také stát, že zesláblý kytovec znovu cíleně připlave k pobřeží.

Dánské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že uvázlí mořští savci se z principu nezachraňují. Jde o „přirozeně se vyskytující jev“ a velryby by všeobecně neměly být „rušeny a zachraňovány pomocí různých lidských zásahů“.

