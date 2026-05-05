Podle odborníků nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy. Jeho osud v posledních týdnech poutal pozornost veřejnosti v Německu i zahraničí.
Odborníci na mořskou biologii z muzea v severoněmeckém Stralsundu uvedli, že velryba byla prokazatelně spatřena naposledy v sobotu 2. května v 9:24. Snímky tehdy pořídil dron. „Pak už nejsou k dispozici žádné další nezávisle ověřitelné informace o pobytu či zdravotním stavu zvířete,“ uvedli. Protože byl keporkak po týdnech strávených na mělčině v Baltském moři extrémně oslabený, předpokládají experti, „že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat“. Velmi pravděpodobně tak podle zástupců muzea velryba už nežije.
Mladého keporkaka přezdívaného Timmy, který v březnu několikrát uvázl na baltském pobřeží na severu Německa, vyprostila soukromá iniciativa z mělčiny u ostrova Poel minulý týden v úterý. Na nákladním člunu jej pak odvezla do zálivu Skagerrak mezi Norskem, Švédskem a Dánskem a v sobotu vypustila. Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Timmy ale přinejmenším od začátku března plul v Baltu.
Soukromá iniciativa, která jej vyprostila a vypustila, poskytla jen velmi málo podrobností k tomu, jak přesně se velryba dostala zpět do moře. O sledovacím zařízení, které mělo být na velrybě připevněno, zveřejňovala iniciativa rozporuplné informace.
„Aby mohla záchranná mise dokázat, že byla úspěšná, je zásadní, aby zveřejnila následující informace: přesný model sledovacího zařízení, místo a způsob jeho upevnění na velrybě s fotografickou dokumentací, kompletní surová data a přístup k živému přenosu,“ vyzvali odborníci z Německého muzea moře. Dodali, že je to nejen ve veřejném a vědeckém zájmu, ale i v zájmu samotné soukromé iniciativy.
Také ministerstvo životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, ve které velryba naposledy uvázla, uvedlo, že nemá navzdory předchozí dohodě k dispozici žádná data o stavu a pohybu velryby. Ministr Till Backhaus vyzval soukromou iniciativu, aby co nejrychleji data poskytla a zodpověděla všechny otázky.
Záchrannou akci financovali chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady v dubnu všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerovaly. Ve společném prohlášení oba podnikatelé o víkendu uvedli, že se distancují „výslovně od událostí a způsobu, jakým k vypuštění velryby došlo“. Posádka remorkéru, který nákladní člun s velrybou odtáhl do Severního moře, tvrdí, že se vše odehrálo po konzultaci s vedením soukromé iniciativy. Podle některých členů týmu ale bylo v plánu odvézt kytovce mnohem dál.
Odborníci na mořskou biologii celou záchrannou akci kritizovali dlouhodobě. Byli proti tomu, aby se s velrybou uvázlou na mělčině vůbec manipulovalo. Chtěli jí poskytnout jen paliativní péči a nechat uhynout na mělčině.