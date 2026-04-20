Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě tak ležel téměř tři týdny.
Velryba dnes dokázala vyplout z mělčiny krátce po sedmé hodině ranní. Následně několikrát změnila směr. Z mělčiny, na které v březnu uvázla, se velryba dokázala dostat zřejmě díky zvýšené hladině moře. Pomoci mohlo i koryto, které před ní vyhloubila soukromá iniciativa financovaná dvěma podnikateli: chovatelkou koní Karin Walterovou-Mommertovou a zakladatelem řetězce s elektronikou Media-Markt Walterem Gunzem. Iniciativa dostala povolení pokusit se o záchranu velryby minulý týden poté, co úřady všechny pokusy vzdaly.
Dobrovolníci původně chtěli vyhloubit koryto, velrybu následně nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře, dostat ji na plachtu a pak k ní připojit pontony a odtáhnout do Severního moře, případně až do Atlantiku. Nyní bude zřejmě na řadě „plán B“, který počítá s vysláním lodí, které by zvíře doprovodily do Severního moře.
Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.
31. března 2026