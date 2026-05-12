Trump vybral velvyslance pro Slovensko. Má jím být kontroverzní senátor

  7:39aktualizováno  7:39
Prezident USA Donald Trump si jako nového amerického velvyslance na Slovensku zvolil Douglase Mastriana, který je senátorem v zákonodárném sboru státu Pensylvánie, oznámil v noci na úterý Bílý dům. Mastriana musí nyní potvrdit Senát USA. Portál listu The Philadelphia Inquirer napsal, že Mastriano je krajně pravicový konzervativec, který neúspěšně kandidoval na úřad pensylvánského guvernéra.
Senátor v zákonodárném sboru státu Pensylvánie Douglas Mastriano. | foto: Instagram @senatormastriano

Mastriano v prohlášení uvedl, že je nominací od Trumpa poctěn. „Těším se, že budu v zahraničí zastupovat naši zemi, posilovat přátelství mezi našimi státy a prosazovat zájmy amerického lidu,“ citoval Mastriana list The Philadelphia Inquirer.

Mastriano v minulosti mimo jiné obhajoval Trumpova tvrzení o podvodech při prezidentských volbách z roku 2020, kdy nynější republikánskou hlavu státu porazil demokrat Joe Biden. Mastriano se také nacházel před Kapitolem, když 6. ledna 2021 vtrhl do sídla amerického Kongresu dav lidí.

V roce 2022 se Mastriano neúspěšně ucházel o úřad guvernéra Pensylvánie, porazil ho ale demokrat Josh Shapiro. Mastriano tehdy kampaň založil na nepodložených tvrzeních o ukradeném Trumpově volebním vítězství v roce 2020.

V minulosti Mastriano odkazoval také na hnutí QAnon, které zahrnuje širokou škálu různých spikleneckých teorií, jež vycházejí zejména z přesvědčení, že Washington dlouhodobě ovládá tajný spolek demokratických politiků, hollywoodských hvězd a dalších vlivných osob, které mimo jiné vyznávají satana a zneužívají děti.

Velvyslancem USA na Slovensku byl do letošního ledna americko-indický právník a diplomat Gautam Rana, který ve funkci sloužil od září 2022. Úřad nyní jako chargé d’affaires vede Heather Rogersová.

