Představitelé režimu autoritářského prezidenta zůstávají na svých místech a podle svědectví stupňují zásahy proti jakýmkoli projevům politického odporu.
Vedle posílené přítomnosti armády a policie pročesávají ulice – údajně na příkaz vlády – také ozbrojené občanské milice, aby v zárodku potlačily jakékoliv oslavy překvapivé sobotní operace amerických ozbrojených sil v zemi.
V ulicích se podle svědků, s nimiž hovořila BBC, pohybují muži v kuklách s puškami a kontrolují například i vzkazy lidí napsané v komunikačních aplikacích, jako je WhatsApp. Jakýkoliv projev podpory opozice může snadno skončit zatčením.
Venezuelský ministr vnitra v pondělí zveřejnil na Instagramu fotografii, na níž pózuje na ulici Caracasu obklopen policisty s útočnými puškami. Venezuelané mezitím sdílejí tisíce fotografií, jak s cedulemi v rukou odmítají jmenování dosavadní viceprezidentky Delcy Rodríguezové prozatímní hlavou státu.
Jiní na protest řinčí z bezpečí svých domovů hrnci a pánvemi. Většina se však v obavách z tvrdých represí zdráhá vyjít do ulic či jinak veřejně projevit podporu politické opozici, případně úspěšné akci Spojených států.
Student Marcelo Vera Cruz BBC řekl, že lidé v ulicích Madurovo zajetí neslaví, neboť by je vzápětí pronásledovaly „stát, tajné služby, policie nebo polovojenské skupiny“. „U sebe doma jsme šťastní, to ano,“ řekl. „Mohu vás ujistit, že přes osmdesát procent obyvatel země má z toho, co se stalo, radost. Ale v zájmu vlastního bezpečí nemůžeme jen tak vyjít ven a oslavovat,“ podotkl.
Na druhou stranu mají podle něj lidé pochybnosti, jak si bude v celé věci dál počínat americký prezident Donald Trump, na jehož rozkaz se útok s cílem zatknout Madura uskutečnil. „Myslím, že většina lidí si myslí a věří, že jde o ten samý starý příběh jen pod jiným názvem,“ dodal.
Opozice je roztříštěná, zvítězil pragmatismus
Události nezmobilizovaly domácí opozici a nevedly k lidovému povstání proti autoritářskému režimu. V mnohých Venezuelanech Trump vyvolal pocit zmaru, když zpochybnil vůdčí roli šéfky největší opoziční koalice Maríi Coriny Machadové a Edmunda Gonzáleze, jehož přitom Washington uznal za vítěze předloňských prezidentských voleb, napsal deník El País.
Podle argentinské televize TN dal Trump přednost pokračování režimu, aby ve Venezuele zachoval stabilitu kvůli těžbě ropy a zabránil větší migrační vlně. V Trumpových vyjádřeních stran Venezuely se od soboty nejčastěji objevuje ropa, jíž má tato jihoamerická země v nevytěžených zásobách nejvíce na světě. Jen málo však americký prezident zmiňuje přechod k demokracii či uspořádání svobodných voleb.
V pondělí Trump řekl, že volby ve Venezuele se zatím konat nemohou. „Nejdříve musíme zemi spravit. Nějaký čas to potrvá. Musíme pomoci zemi se zotavit,“ dodal. Podle Bílého domu nemají Machadová ani González dostatečnou podporu, aby zaručili bezprostřední stabilitu. Tu Trump potřebuje pro realizaci svého plánu na převzetí kontroly nad venezuelskou ropou. To jasně řekl už v sobotu v proslovu o americkém zásahu ve Venezuele, kdy ani jednou nezmínil slovo demokracie.
Ve vedení Venezuely podpořil viceprezidentku Rodríguezovou, jejíž bratr Jorge Rodríguez je šéfem parlamentu. Tato právnička působila už ve vládě Madurova předchůdce Huga Cháveze a v té Madurově byla skoro tři roky ministryní zahraničí. V roce 2018 se stala viceprezidentkou a od roku 2024 je také ministryní ropného průmyslu.
Americká vláda bude zřejmě také chtít uzavřít smlouvy pro americké, nejen ropné, společnosti, k čemuž bude nejspíš potřebovat i souhlas venezuelského parlamentu. Ten po loňských volbách poprvé zasedl v pondělí a drtivou většinu v něm má opět Madurova socialistická strana, vedená ministrem vnitra Diosdadem Cabellem. Ten je dlouhodobě považovaný za muže číslo dvě Madurova režimu.
Nedostatkem podpory v případě Machadové Trump zřejmě neměl na mysli podporu společnosti, ale kontrolu nad ozbrojenými silami, které hrají v zemi klíčovou roli. Také americký ministr zahraničí Marco Rubio, který má dobré vztahy s Machadovou, o víkendu řekl, že je sice fantastická, ale že je nutné respektovat bezprostřední realitu.
„Většina opozice už bohužel ve Venezuele není,“ dodal syn kubánských emigrantů. Podle deníku El País v tomto případě ideologická spřízněnost ustoupila pragmatismu. „Trump a Machadová nikdy nebyli spojenci, Trump nikdy neuznal její vůdčí postavení. Spojencem a tím, kdo s ní komunikuje, je Marco Rubio,“ řekl BBC Mundo venezuelský analytik, který chtěl být uveden jen jako Santiago.
Machadová, která už dříve označovala zahraniční intervenci za jediný možný způsob svržení Madurova režimu, sobotní útok USA na Venezuelu ocenila a slíbila, že se do Venezuely co nejdříve vrátí. Ze země odjela v prosinci do Norska kvůli převzetí Nobelovy ceně za mír. V sobotu na sociálních sítích uvedla, že její aliance a González jsou připraveni převzít moc v zemi. Zároveň ale vyzvala Venezuelany, aby vyčkali a byli připraveni uskutečnit to, o čem je bude brzy informovat.
„Mnozí (z opozice) jsou stále ohromeni tím, že jsou v tomto procesu zcela vynecháni. Pravda ale je, že nás to nutí vytvořit skutečně spolupracující koalici,“ řekl TN opoziční zdroj v Caracasu, který si také přál zůstat v anonymitě. Venezuelská opozice je už řadu let roztříštěná, ne všechny opoziční strany například bojkotovaly několikery volby v zemi s tím, že jsou nedemokratické.
„Předtím, než Trump zpochybnil roli Machadové pro převzetí moci po Madurovi, bylo jedním z možných scénářů, že González se vrátí ze Španělska, stane se prezidentem v souladu s neoficiálními výsledky voleb z roku 2024 a Machadová bude viceprezidentkou,“ řekla BBC Mundo venezuelská analytička Carmen Beatriz Fernándezová, jež působí na Navarrské univerzitě ve Španělsku. Nyní to však podle ní vypadá, že po přechodné období bude vládnout Rodríguezová, na niž bude hrozbou nových úderů vyvíjet tlak Trumpova vláda.
Sám González v úterý podle televize CNN uvedl, že demokratické transformační procesy nejsou ani lineární, ani jednoduché. „Vyžadují zkušenosti, historickou vizi a schopnost rozlišovat mezi naléhavým a zásadním,“ napsal na síti X.
Navzdory současnému Trumpovu nepříznivému postoji zůstává podle Fernándezové Machadová nespornou politickou vůdkyní. „Jako politická lídryně je dnes více chráněná než včera. A pokud budou USA spolupracovat s Rodríguezovou a uskuteční se nové volby, bude v nich Machadová kandidovat,“ míní Fernándezová. Ve volbách v roce 2024 jí to Madurův režim neumožnil a místo ní pak kandidoval González.
„Musíme vzít také v úvahu, že existuje část opozice, která byla v minulosti otevřenější dialogu s chavistickou vládou a která by mohla ze současných okolností těžit,“ řekla televizi TN kolumbijská analytička žijící v USA Renata Seguraová. Podle ní by právě tato část opozice mohla mít jistý vliv v přechodném období za vlády Rodríguezové.