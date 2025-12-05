Trump uzavírá vzdušný prostor. Venezuela je letecky téměř odříznutá od světa

  6:43aktualizováno  6:43
Venezuela se v současné době nachází skoro bez leteckých spojů se zahraničím, píše agentura AFP. Prakticky všechny zahraniční společnosti přerušily své spoje s Venezuelou po varování amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) a výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa o uzavření leteckého prostoru nad latinskoamerickou zemí.
Donald Trump (30. listopadu 2025)

Donald Trump (30. listopadu 2025) | foto: ČTK

Donald Trump (vlevo) a Nicolás Maduro.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)
Letecká izolace Venezuely se dále prohloubila, když své spoje s touto zemí zrušily ve čtvrtek i dvě kolumbijské aerolinky. Již dříve k takovému kroku přistoupily velké společnosti jako Iberia, TAP či Turkish Airlines.

Caracas se pokusil přimět aerolinky k obnovení spojů pohrůžkou, že pokud nezačnou znovu létat do Venezuely, úřady jim odeberou povolení používat letiště v zemi.

Mezinárodní letiště Simóna Bolívara u Caracasu, které je největší v zemi, tak ve čtvrtek podle agentury AFP počítalo jen se čtyřmi odlety a třemi přílety spojů se zahraničím. Jednalo se o linky obsluhované venezuelskou státní leteckou společností. Cestující se tak z Caracasu mohli dostat do Havany, Bogoty či na Curaçao, nizozemské území v Karibiku. Vnitrostátní letecký provoz podle AFP byl ve čtvrtek normální.

Odchod mezinárodních leteckých společností spustil dokument z konce listopadu, ve kterém FAA varoval před možným nebezpečím pro civilní letadla kvůli zvýšené vojenské aktivitě v okolí Venezuely.

Minulý týden pak americký prezident Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil příspěvek, ve kterém letecké společnosti vyzval, aby považovaly letecký prostor nad Venezuelou za uzavřený.

Spojené státy zvyšují od září svou vojenskou přítomnost v Karibiku a u Venezuely, což Caracas vnímá jako nebezpečí vojenského napadení. USA navyšování vojenské přítomnosti zdůvodňují bojem proti drogovým kartelům. Washington navíc označil za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle amerických úřadů vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Samotný Trump údery na venezuelské území nevyloučil.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP

29. listopadu 2025 v 12:43, příspěvek archivován: 5. prosince 2025 v 6:28
