„Právě jsme, během posledních několika minut, doslova sestřelili loď, loď převážející drogy, spoustu drog v té lodi,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. „Do naší země proudí velké množství drog, a to již dlouhou dobu. A právě tyto pocházely z Venezuely,“ podotkl také.
Trump později na své sociální síti Truth Social uvedl, že při útoku bylo zabito 11 "narkoteroristů“ z gangu Tren de Aragua, který Spojené státy považují za zahraniční teroristickou organizaci. „Ať to slouží jako upozornění všem, kteří třeba jen uvažují o dovozu drog do Spojených států,“ dodal Trump.
Ministr zahraničí Marco Rubio již dříve uvedl, že loď, která byla terčem útoku, provozovala skupina obchodníků s drogami, kterou Washington označil za teroristickou organizaci.
Útok následoval jen den poté, co proti přítomnosti plavidel amerického vojenského námořnictva v Karibiku protestoval venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Maduro: Největší hrozba za sto let
„Venezuela čelí největší hrozbě, jakou náš kontinent zažil za posledních 100 let: osm lodí s 1200 raketami a ponorkou cílí na Venezuelu. To je neodůvodnitelná, nemorální, absolutně zločinná a krvavá hrozba,“ řekl Maduro v Caracasu při setkání se zahraničními novináři, které média označila za vzácné.
„Usilují o změnu režimu vojenskou hrozbou,“ tvrdí Maduro. „Venezuela nikdy nepodlehne vydírání ani hrozbám jakéhokoli druhu,“ zdůraznil.
Spojené státy do jižní části Karibiku a okolních vod v poslední době přesunuly větší počet lodí vojenského námořnictva. Washington uvedl, že plavidla jsou v oblasti kvůli hrozbě, kterou představují latinskoamerické drogové gangy. Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
Americké úřady tvrdí, že Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy neuznávají Madura jako prezidenta Venezuely.