V roce 2021 venezuelská státní televize odvysílala animovaný seriál o superhrdinovi nápadně připomínajícím právě Madura. Kvůli mohutnému vousu pod nosem se postavě říká Super Knír. V seriálu bojovala proti americkému imperialismu zosobněnému Trumpem.
O čtyři roky později Maduro znovu povolal Super Knír do svých služeb. V zářijové epizodě seriálu odvysílané krátce poté, co Trump započal s útoky na údajné drogové lodě u venezuelského pobřeží, si kreslený superhrdina svlékl svůj obvyklý kostým a nasadil si vojenskou uniformu, tasil meč z pochvy a prohlásil, že Venezuela nemá „válečnickou kulturu“.
Kontrast mezi tímto prohlášením a hrdinovou uniformou reflektuje poněkud smíšené signály, které Caracas vysílá vůči USA. Portál stanice CNN si všímá, že režim se tváří, že vše je v pořádku, a zároveň povzbuzuje občany, aby byli připraveni jednat, pokud Američané splní své hrozby a provedou v zemi vojenskou akci.
„V tom spočívá dilema venezuelského vedení: mobilizovat podporu proti vnějším nepřátelům a zároveň zabránit panice v zemi, která se nachází v obležení,“ uvádí CNN.
Maduro se nyní prezentuje jako mírotvůrce. Více chodí do ulic, kde dokonce zpíval slavnou píseň Imagine od Johna Lennona. Prohlásil též, že USA by se měly s Venezuelou sjednotit, aby byl v Latinské Americe mír.
V pondělí venezuelský diktátor řekl, že je připraven s Trumpem jednat tváří v tvář. Dodal nicméně, že nedovolí masakr a bombardování Venezuelanů.
Podle CNN se Maduro a jeho hlavní propagandista, televizní moderátor a venezuelský ministr vnitra, spravedlnosti a míru Diosdado Cabello, zdráhají zaútočit na Trumpa přímo. Místo toho se soustředí na šéfa americké diplomacie a prezidentova národního bezpečnostního poradce Marka Rubia, jenž je známý svým velice nepřátelským postojem k venezuelskému krajně levicovému režimu.
Cabello označuje Rubia za „bláznivého Kubánce“, který usiluje o vyhlášení války proti Venezuele kvůli zájmům „kubánsko-americké mafie“. Podle amerických médií Rubio, bývalý senátor z Floridy a syn kubánských imigrantů, skutečně doufá, že pádem Madurova režimu dojde i k oslabení komunistické vlády na Kubě.
Venezuelské vojenské strategie
Přes veškeré výzvy k míru se Venezuela zároveň připravuje na možnou vojenskou akci USA. Její armáda zveřejňuje na sociálních sítích řadu videí, na nichž jsou vidět vojáci připravující se na válku za doprovodu dramatické hudby. Na záběrech se vojáci účastní střeleckých cvičení či staví protitanková opevnění.
Podle agentury Reuters Caracas chystá dvě možné strategie vypořádání se s možným americkým vpádem. První je „prodloužený odpor“ neboli guerillová obrana, jež by zahrnovala malé vojenské jednotky na více než 280 místech, které by prováděly sabotáže a další aktivity partyzánské války.
Druhá strategie, nazvaná „anarchizace“, by využila zpravodajské služby a ozbrojené příznivce vládní strany k vyvolání nepokojů v ulicích hlavního města a k tomu, aby se Venezuela stala pro zahraniční síly neovladatelnou.
Sami obranní činitelé podle agentury Reuters připouštějí, že navzdory opačným ujišťováním vlády není venezuelská armáda připravená se postavit mnohem silnějšímu protivníkovi. „V konvenční válce bychom nevydrželi ani dvě hodiny,“ uvedl jeden zdroj. „Nejsme připraveni čelit jedné z nejmocnějších a nejlépe vycvičených armád na světě,“ dodal jiný.
Venezuelské ozbrojené síly se kromě nedostatečného výcviku potýkají i se zastaralým vybavením. Někteří velitelé museli dokonce uzavřít dohodu s potravináři, aby nakrmili své jednotky, protože vládní zásoby nestačí.