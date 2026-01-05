Trump zasáhl ve Venezuele, protože Maduro posměšně tancoval, tvrdí média

Americký prezident Donald Trump se rozhodl podniknout vojenskou akci proti Venezuele, protože jej rozčilovaly tanečky venezuelského diktátora Nicoláse Madura na veřejnosti. Tvrdí to americká média s odvoláním na své zdroje, podle kterých měl Trump pocit, že se Maduro vysmívá americkému tlaku. Údajně též ignoruje vůdkyni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, protože přijala Nobelovu cenu za mír.
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026) | foto: Reuters

María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová na tiskové konferenci v...
List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Trump ještě v červenci uváděl, že chce udržet s Venezuelou diplomatické kanály a jednat s Madurem o přístupu amerických firem k venezuelské ropě. V prosinci mu ale už došla trpělivost s neúspěšnými snahami přesvědčit venezuelského diktátora opustit úřad a odejít do exilu za příslib amnestie za jeho údajné zločiny proti USA.

Maduro údajně považoval americký nátlak za blafování. Zveřejňoval videa, na kterých tančí a zpívá v angličtině „don’t worry, be happy“ (netrap se, buď šťastný). Trump podle WSJ neskrýval svou frustraci a říkal svým poradcům, že Maduro se nechová seriózně.

O Trumpově znechucení z videí píše s odvoláním na zdroje z USA a Venezuely obeznámené ze zákulisním děním i list The New York Times (NYT). Maduro prý svůj americký protějšek rozčílil, když v prosinci odmítl odejít do exilu do Turecka. A když Američané bombardovali venezuelský dok pro přepravu drog, Maduro reagoval tancem na píseň v rytmu techna, ve které zpíval „ne šílené válce“ a „ano míru“. Maduro oslavoval píseň jako „hit číslo jedna venezuelské sezony“.

„Pravidelné Madurovo veřejné tancování a další projevy nonšalance v posledních týdnech pomohly přesvědčit některé členy Trumpova týmu, že venezuelský prezident se jim vysmívá,“ napsal NYT.

Americká média tvrdí, že Trumpova administrativa došla k závěru, že lepší pořízení bude s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou, protože je přesvědčila svým spravováním venezuelských ropných zásob. Trump po zadržení Madura uvedl, že jeho tým je s Rodríguezovou v kontaktu, viceprezidentka nicméně nic takového nepotvrdila a žádala propuštění Madura.

Trump naopak veřejně nepodpořil venezuelskou opozici, i když ta dávala najevo, že je připravená moc v zemi převzít. Vůdkyně opozice María Corina Machadová podle něj nemá v zemi podporu ani respekt.

Deník The Washington Post uvádí s odkazem na dva lidi blízké Bílému domu, že Trump Machadovou ignoruje, protože spáchala „smrtelný hřích“ a přijala Nobelovu cenu za mír, na kterou si prezident dělal nárok.

„Pokud by ji odmítla a řekla ‚nemůžu to akceptovat, protože náleží Donaldu Trumpovi‘, byla by dnes prezidentkou Venezuely,“ řekl listu jeden zdroj. Machadová cenu Trumpovi po převzetí věnovala, ale to údajně na obměkčení prezidenta nestačilo.

