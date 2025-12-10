Machadová si Nobelovu cenu nakonec osobně nepřevezme. Dále se skrývá

Nejnovější laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová se středeční slavnostní ceremonie k převzetí nezúčastní. Venezuelská opoziční lídryně původně plánovala na předání do Osla dorazit, nakonec ocenění převezme její dcera. Machadová se v posledních měsících skrývá a nevystupuje na veřejnosti. Podle ředitele Norského Nobelového výboru není jasné, kde se nachází.
Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli nadcházející inauguraci Nicolase Madura. (9. ledna 2025) | foto: AP

Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (28. srpna 2024)
Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (9. ledna 2025)
„Bohužel v současné době není v Norsku. A dnes ve 13:00, kdy začne slavnostní ceremoniál, nebude na pódiu v radnici v Oslu,“ citovala NRK z vyjádření Kristiana Berga Harpvikena, ředitele výboru.

Na dotaz, kde se Machadová nachází, podle médií odpověděl: „Nevím.“ Středečního slavnostního ceremoniálu se má zúčastnit norský král Harald, královna Sonja a někteří politici z Latinské Ameriky včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie či hlavy ekvádorského státu Daniela Noboy.

Už v úterý byla bez udání důvodu zrušena očekávaná tisková konference s Machadovou. Před hotelem Grand, kde se měla konference uskutečnit, se sešly desítky jejích příznivců.

Machadová se naposledy objevila na veřejnosti před jedenácti měsíci a místo jejího pobytu je od loňského srpna jednou ze záhad venezuelské politiky.

Její obrovská podpora veřejnosti proměnila toto téma v tabu a úřady zmatek přiživovaly: ministr vnitra Diosdado Cabello dokonce několikrát prohlásil, že z Venezuely uprchla, o čemž dříve informoval španělský deník El País. Minulý týden Machadová pro mnohé překvapivě potvrdila, že odcestuje do Osla, aby Nobelovu cenu za mír převzala osobně.

Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat ve své vlastní zemi. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.

