Machadová si Nobelovu cenu nakonec osobně nepřevezme. Dále se skrývá

„Bohužel v současné době není v Norsku. A dnes ve 13:00, kdy začne slavnostní ceremoniál, nebude na pódiu v radnici v Oslu,“ citovala NRK z vyjádření Kristiana Berga Harpvikena, ředitele výboru.
Na dotaz, kde se Machadová nachází, podle médií odpověděl: „Nevím.“ Středečního slavnostního ceremoniálu se má zúčastnit norský král Harald, královna Sonja a někteří politici z Latinské Ameriky včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie či hlavy ekvádorského státu Daniela Noboy.
Už v úterý byla bez udání důvodu zrušena očekávaná tisková konference s Machadovou. Před hotelem Grand, kde se měla konference uskutečnit, se sešly desítky jejích příznivců.
Machadová se naposledy objevila na veřejnosti před jedenácti měsíci a místo jejího pobytu je od loňského srpna jednou ze záhad venezuelské politiky.
Její obrovská podpora veřejnosti proměnila toto téma v tabu a úřady zmatek přiživovaly: ministr vnitra Diosdado Cabello dokonce několikrát prohlásil, že z Venezuely uprchla, o čemž dříve informoval španělský deník El País. Minulý týden Machadová pro mnohé překvapivě potvrdila, že odcestuje do Osla, aby Nobelovu cenu za mír převzala osobně.
Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat ve své vlastní zemi. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.