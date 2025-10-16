Maduro zuří. CIA obvinil z převratů po světě a chce podat stížnost k OSN

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve středu odsoudil převraty, které po světě údajně vyvolává Ústřední zpravodajská služba (CIA). Jeho země chce ve čtvrtek navíc podat stížnost k OSN kvůli porušení mezinárodního práva ze strany USA. Maduro reagoval na středeční slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že CIA povolil dělat ve Venezuele tajné operace a že se nyní zaměřuje na venezuelskou pevninu.
„Ne válce v Karibiku. Ne změně režimu, která nám tak připomíná věčné a neúspěšné války v Afghánistánu, Íránu a Iráku. Ne státním převratům podněcovaným CIA,“ řekl podle agentury AFP Maduro, který se také zmínil o puči v Argentině nebo Chile a tisících mrtvých či zmizelých. „Do kdy budou pokračovat převraty CIA? Latinská Amerika je nechce, nepotřebuje je a odmítá je,“ dodal.

Venezuelská vláda podle agentury Reuters uvedla, že Trumpovy výroky představují porušení mezinárodního práva a že kroky USA směřují ke změně režimu s cílem zmocnit se ropných zdrojů země. Venezuelská stálá mise při OSN má proto ve čtvrtek předložit stížnost Radě bezpečnosti i generálnímu tajemníkovi organizace a bude po Spojených státech požadovat odpovědnost.

Trumpovo rozhodnutí podle deníku The New York Times (NYT) umožňuje CIA uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně smrtících operací ve Venezuele. Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.

Není ale jasné, zda CIA v současnosti skutečně nějaké konkrétní operace v jihoamerické zemi plánuje. Američtí představitelé však podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura.

Autoritářský prezident už dříve tvrdil, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Vystupňované napětí mezi Washingtonem a Caracasem je vidět také na amerických vojenských útocích na venezuelská plavidla, která podle USA převážejí drogy. Za poslední týdny při nich zemřelo 27 lidí.

Podle Spojených států, které u venezuelských břehů rozmístily své lodě, je do pašování drog zapleten i Maduro. „Nechci vám prozrazovat víc, ale nyní se zaměřujeme na pevninu, protože moře máme pod kontrolou,“ dodal podle AFP Trump.

