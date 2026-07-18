Zemětřesení ve Venezuele má přes 5000 obětí. Pomáhali i čeští hasiči

Rodríguez ve čtvrtek také uvedl, že počet lidí ubytovaných v provizorních táborech přesahuje 21 200. O počtu pohřešovaných se úřady nezmiňují, podle různých odhadů jich ale mohou být až desítky tisíc.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Téměř 20 tisíc lidí bez přístřeší se tam tísní v provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích a chodnících, zatímco pokračují pátrací akce po tělech v troskách budov. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno přes 850 budov a 190 se zřítilo.
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28. června 2026
Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.
Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová kritiku vlády odmítla a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Ta postihla Venezuelu v době, kdy země čelí rozsáhlým ekonomickým potížím. Podle OSN už před zemětřesením potřebovalo humanitární pomoc několik milionů Venezuelanů.
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25. června 2026