Zemětřesení ve Venezuele má přes 5000 obětí. Pomáhali i čeští hasiči

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  8:38aktualizováno  8:38
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Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) | foto: ČTK

Szizor si z akce odnesl naštěstí jen drobné odřeniny na nohách, které stačilo...
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Bilance obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostla na 5069. Dalších 16 740 lidí je zraněno a bezmála osmnáct tisíc je bez domova, uvedl předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Počet obětí uváděný ve čtvrtek byl 4930, zatímco počet zraněných a vysídlených je již několik dní stejný.

Rodríguez ve čtvrtek také uvedl, že počet lidí ubytovaných v provizorních táborech přesahuje 21 200. O počtu pohřešovaných se úřady nezmiňují, podle různých odhadů jich ale mohou být až desítky tisíc.

Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Téměř 20 tisíc lidí bez přístřeší se tam tísní v provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích a chodnících, zatímco pokračují pátrací akce po tělech v troskách budov. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno přes 850 budov a 190 se zřítilo.

28. června 2026

Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.

Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová kritiku vlády odmítla a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Ta postihla Venezuelu v době, kdy země čelí rozsáhlým ekonomickým potížím. Podle OSN už před zemětřesením potřebovalo humanitární pomoc několik milionů Venezuelanů.

25. června 2026
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