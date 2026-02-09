Venezuela propustila řadu představitelů opozice, jednoho vzápětí někdo unesl

Venezuelské úřady v posledních hodinách propustily z vězení několik známých představitelů opozice. Píší to agentury AFP a EFE. Z vězení se dostali bývalý guvernér státu Barinas Freddy Superlano či advokát opoziční vůdkyně Maríe Coriny Machadové Perkins Rocha. Podle Machadové však někdo unesl dalšího čerstvě propuštěného opozičního politika Juana Pabla Guanipu.

Úřady začaly propouštět některé ze známých představitelů opozice krátce před tím, než parlament začne projednávat v druhém čtení zákon o amnestii. Ten by se měl podle původního návrhu vztahovat i na trestné činy, které venezuelské úřady často používaly pro stíhání opozičních představitelů.

Propuštění Rochy potvrdila jeho manželka Maria Costanza Ciprianiová, podle které ale její manžel musí dodržovat striktní probační opatření. Rocha i Superlano byli ve vězení od prezidentských voleb v roce 2024, o kterých opozice tvrdí, že v nich zvítězil její kandidát Edmundo González Urrutia.

V neděli oznámila propuštění Guanipy jeho rodina. Podle Machadové však opozičníka v čtvrti Los Chorros v noci na pondělí SEČ unesla skupina „těžce ozbrojených mužů“. „Žádáme jeho okamžité propuštění,“ uvedla Machadová.

Opozice žádá propuštění všech politických vězňů, kterých je ve vězení podle ní stále stovky. Opoziční představitel González navíc poukázal na to, že mnozí propuštění opoziční představitelé musí i mimo vězení dodržovat přísné restrikce a čelí různým stíháním.

Venezuelská vláda oznámila na začátku ledna propuštění velkého počtu vězňů zadržených v souvislosti s protesty po prezidentských volbách v roce 2024 i zahraničních vězňů.

Stalo se tak po změně v čele venezuelského státu, kterou způsobil americký zásah a únos prezidenta Nicoláse Madura. Ve funkci ho nahradila viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

