Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, výtěžek z prodeje ohlídá Trump

Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, loni těžila asi 900 tisíc barelů této suroviny. Jeden barel je 159 litrů.
Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. „Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu kontrolovat já jako prezident USA, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!“ napsal prezident na sítí Truth Social. Poznamenal, že již požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby plán okamžitě provedl.
Americký prezident v příspěvku neupřesnil, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl, že tak učiní prozatímní úřady. Sdělil také, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech.
Trump po Madurově únosu prohlásil, že USA budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury.
Zdroje z ropného odvětví CNN nicméně sdělily, že američtí ropní magnáti mají řadu obav z investic ve Venezuele. Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americká ropná aktiva.
Venezuelská prezidentka vyhlásila sedmidenní státní smutek
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila sedmidenní státní smutek za vojenské oběti útoku. Rodríguezová neupřesnila, kdy smutek začne.
Venezuelská armáda v úterý oznámila, že při sobotních amerických úderech zemřelo 23 jejích vojáků. Kuba už dříve oznámila smrt 32 svých vojáků, které se Havana rozhodla uctít dvoudenním stáním smutkem.
Při útoku zahynulo rovněž několik venezuelských civilistů, oficiální bilance ale známa není.
Americký prezident Donald Trump k úderům řekl, že při nich nepadli žádní američtí vojáci, několik jich ale utrpělo zranění. Americká média zmiňují asi šest zraněných vojáků USA.