Venezuela se opatrně nadechuje. Odpůrci Madura si chtějí volby ohlídat

„Když jedu na mítink, nevím, jestli budu mít pódium. Nevím, jestli budu mít ozvučení. Nevím, jestli budu mít zajištěnou dopravu,“ vypráví María Corina Machadová pro list The Washington Post. Podle něj jde o nejpopulárnější političku současné Venezuely. Na post prezidentky však může zapomenout.

Autoritářský režim Nicoláse Madura jí zakázal účast na veřejných funkcích až do roku 2030. Do voleb proto nasadila bílého koně, čtyřiasedmdesátiletého exdiplomata Edmunda Gonzáleze. Ten v průzkumech před Madurem výrazně vede. Podle listu The New York Times se jeho podpora pohybuje mezi 50 a 60 procenty, zatímco Madurova obliba sahá jen k 10 až 20 procentům.

Skutečnou hvězdou přitahující davy je však šestapadesátiletá Machadová. Navzdory represím ze strany bezpečnostních složek a úřadů i nadále pořádá mítinky, byť v omezené formě. Když se jednoho dne ve tři ráno probudila, dozvěděla se, že šéf její ochranky a nejbližší člen týmu byl zatčen. Stejně jako desítky organizátorů kampaně a dobrovolníků, a to jen za letošní rok. Machadová po své vlasti nesmí létat, a tak všude jezdí autem.

Než dojela na místo své akce v Guanare, policie ji zastavila na půl tuctu checkpointů. „Děláme to pro vás, chlapi. Uvidíte. Za patnáct dní se Venezuela změní,“ řekla policistům na jednom z checkpointů do Caraboba.

V rukou mužů zákona skončil i domluvený zvukař a jeho technika byla zabavena. „Máme rozkazy,“ řekla mu prý policie, než jej odvezla na služebnu. Machadová tak k desítkám tisíc příznivců promlouvala ze střechy popelářského vozu. Sám González říká, že si na akce raději vozí vlastní oběd, aby nějaký chudák dodavatel občerstvení kvůli němu neskončil ve vězení.

Nenecháme se zastrašit, slibují Venezuelané

Kvůli nedostatku financí je opozice v ulicích vidět jen minimálně – zdaleka nemá tolik billboardů a transparentů jako Maduro. Její kampaň závisí na dobrovolnících, sociálních sítích a šeptandě mezi venezuelskými voliči. „Nemáme letáky, nemáme plakáty. Nic lidem nenabízím, ale oni mně nabízejí své věci – auto i dům,“ popisuje Machadová s tím, že šest členů týmu kampaň vede z argentinské ambasády v Caracasu, aby se vyhnuli zatčení.

Jednašedesátiletý vládce Maduro, který se uchází už o třetí mandát za sebou, přesto slibuje, že volby budou svobodné a férové. Nevěří mu to však opozice ani její příznivci. Tisíce z nich se rozhodly spojit a volby si „pohlídat“. Patří mezi ně i Tanyia Colmenaresová, jež kvůli rozvratu Venezuely před pár lety musela vzdát svůj sen stát se právničkou. Teď se spolu s ostatními chystá všelijak podpořit opoziční voliče, aby do volebních místností v pořádku dorazili, a zabránit Madurovým lidem, aby je zastrašovali nebo k čemukoliv nutili.

Kvůli tomu, že v zemi neexistuje skutečně nezávislá volební komise, jejich práce je pro opozici kritická, píše agentura AP s tím, že jen díky tomu bude možné ověřit zveřejněné výsledky anebo je případně později zpochybnit. Opoziční koalice Jednotná platforma doufá, že už samotná přítomnost velkého množství pozorovatelů u volebních místností zarazí některé kroky vládní strany, kvůli kterým pak opoziční představitelé neměli své zástupce u sčítání hlasů a nemohli se ozvat v případě nesrovnalostí.

Colmenaresová bude spolu s ostatními aktivními Venezuelany chodit po tradičních baštách Madurových socialistů a propagovat opozičního kandidáta, hledat jeho voličům odvoz a v případě front před volebními místnostmi rozdávat vodu a jídlo. „Musíme doprovodit lidi, aby se přestali bát. Předtím nás zastínili se svými ozbrojenými gangy a svými lidmi, ale teď, pokud přijede deset členů gangu, narazí na dvacet našich,“ říká také středoškolský učitel Edgar Cuevas.

Volby se budou konat na výročí nedožitých sedmdesátin Huga Cháveze, autoritáře, který se snem o socialistické Venezuele původně přišel. Po něm Sjednocenou socialistickou stranu i křeslo vůdce převzal Maduro a v současnosti je partaj nepopulární jako ještě nikdy předtím. Kvůli vleklé ekonomické krizi, do které zemi ponořil, se Venezuelané ocitli v takové bídě, že na svět přivedli celou jednu generaci dětí zmrzačených hladem.

Miliony lidí kvůli nedostatku všeho od jídla po léky také utekly za hranice. Ti mimochodem volit nemohou. Uvalené západní sankce krizi jen přiživily, Madura však nesvrhly. Jeho poslední vyzyvatel Juan Guaidó byl sice na Západě chvíli považován za právoplatného prezidenta, ovšem prakticky to příliš neznamenalo. Letos se po éře bojkotu voleb roztříštěná opozice opět sešikovala za společným kandidátem.

Podle odhadů by k volbám mohlo přijít 13 milionů lidí. Zhruba půl milionu se také přihlásilo ke skupinám přezdívaným „comanditos“, jež se připravují na obstrukce Madurova režimu. Očekávají, že se neotevřou benzinky, dojde k výpadkům proudu v baštách opozice, že policisté či Madurovi příznivci zablokují silnice nebo že armáda omezí přístup do volebních místností.

Comanditos tak třeba už teď domů svážejí benzín, aby jim nedošel, a poté, co sami odvolí, se nenechají jen tak vystrnadit. „Dá-li Bůh, ubráníme své právo volit coby Venezuelané. Osmadvacátého volíme, devětadvacátého slavíme. A pak už budeme všichni jen vyhrávat,“ slibuje si jeden z členů comanditos Fidel Ortega. V zemi však je mnoho menších a hůře dostupných místností, které opozice nemá příliš šancí uhlídat.

A zhruba třetina voličů patří pod tyto okrsky, v nichž vládní strana obvykle vítězí. Letos navíc úřady přidaly dalších sedmnáct set malých volebních místností. Volby ve Venezuele obvykle začínají v šest ráno a končí v šest večer. Výsledky pak bývají vyhlášeny ve dvě ráno následujícího dne.

Kromě dua Maduro–González se o přízeň voličů utkají i další kandidáti, ale bez větších šancí prorazit a svrhnout nenáviděný režim. Maduro si navíc svou moc hodlá i nadále udržet. Třeba proto, aby neskončil u mezinárodních soudů, které ho podezírají ze zločinů proti lidskosti. Své příznivce před volbami nabádá, aby ukázali, že mají „nervy z oceli“. A prohlásil, že vyhraje – „po dobrém, nebo po zlém“.