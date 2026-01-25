Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

„Navzdory našim rozdílným názorům se musíme setkat a dohodnout se. Proč? Přeci kvůli venezuelskému lidu,“ řekla Rodríguezová, jejíž prozatímní prezidentství může podle ústavy trvat šest měsíců před novými volbami. „Pokud jde o mír ve Venezuele, nemohou existovat žádné politické ani stranické rozdíly,“ dodala.
Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele. Vývoj v latinskoamerické zemi po odstranění venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze začátku ledna si Trump pochvaluje. Nové vedení Venezuely, v jejímž čele po únosu Madura americkým komandem stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.
Za dobrou ženu pak šéf Bílého domu označil Machadovou, která mu o týden dříve věnovala svou Nobelovu cenu za mír. „Jednáme s ní a možná ji budeme moci nějakým způsobem zapojit. Moc bych si přál, aby se to podařilo; Marie, možná to budeme moci udělat,“ poznamenal Trump, aniž uvedl, jak přesně by se opoziční šéfka mohla angažovat.
Trump na tiskové konferenci, kterou agentura AFP označila za mimořádně nesourodou, také tvrdil, že Maduro drogami zabil miliony lidí ve Spojených státech a do USA poslal miliony migrantů.
Agentura Reuters tehdy označila Trumpovo vyjádření na adresu Machadové za posun, protože dříve zpochybňoval její oblibu ve Venezuele a schopnost tuto zemi vést.