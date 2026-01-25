Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

Autor: ,
  7:23aktualizováno  7:23
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po zajetí prezidenta Nicoláse Madura při americké operaci. Americký prezident Donald Trump již dříve řekl, že by se na dění v zemi mohla podílet lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová.
Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026) | foto: Reuters

Venezuelská viceprezidenta Delcy Rodríguezová (4. prosince 2025)
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová (24. srpna 2024)
María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...
Donald Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
30 fotografií

„Navzdory našim rozdílným názorům se musíme setkat a dohodnout se. Proč? Přeci kvůli venezuelskému lidu,“ řekla Rodríguezová, jejíž prozatímní prezidentství může podle ústavy trvat šest měsíců před novými volbami. „Pokud jde o mír ve Venezuele, nemohou existovat žádné politické ani stranické rozdíly,“ dodala.

Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele. Vývoj v latinskoamerické zemi po odstranění venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze začátku ledna si Trump pochvaluje. Nové vedení Venezuely, v jejímž čele po únosu Madura americkým komandem stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.

Za dobrou ženu pak šéf Bílého domu označil Machadovou, která mu o týden dříve věnovala svou Nobelovu cenu za mír. „Jednáme s ní a možná ji budeme moci nějakým způsobem zapojit. Moc bych si přál, aby se to podařilo; Marie, možná to budeme moci udělat,“ poznamenal Trump, aniž uvedl, jak přesně by se opoziční šéfka mohla angažovat.

Trump na tiskové konferenci, kterou agentura AFP označila za mimořádně nesourodou, také tvrdil, že Maduro drogami zabil miliony lidí ve Spojených státech a do USA poslal miliony migrantů.

Agentura Reuters tehdy označila Trumpovo vyjádření na adresu Machadové za posun, protože dříve zpochybňoval její oblibu ve Venezuele a schopnost tuto zemi vést.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.