USA se zabavením tankeru dopustily zločinu a pirátství, varoval Maduro

Autor: ,
  7:00aktualizováno  7:00
Spojené státy se zabavením tankeru u Venezuely dopustily zločinu a pirátství, prohlásil venezuelský prezident Nicolás Maduro. Zabavení tankeru by mohlo narušit export venezuelské ropy, který je největším zahraničním příjmem tamní vlády.

Loď podle informací zveřejněných Washingtonem americké síly zabavily ve středu nedaleko venezuelských břehů. Spojené státy uplatňují na dodávky venezuelské ropy do zahraničí sankce, čímž vytvářejí nátlak na autoritářskou venezuelskou vládu. Ta prodává ropu především státům ochotným porušit americká omezení, například Číně.

Maduro označil v proslovu, který odvysílala státní televize, zabavení lodě za kriminální čin. Podle něj Spojené státy „unesly posádku, ukradly plavidlo a zahájily novou éru – éru zločineckého námořního pirátství v Karibiku“.

Podle Madura je posádka lodi nezvěstná a nikdo neví, kde se nachází. Bílý dům už dříve uvedl, že zabavená loď by měla zakotvit v americkém přístavu, kde úřady zabaví převáženou ropu.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (1. prosince 2025)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. (2. září 2025)
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna 2025)
18 fotografií

Maduro také nařídil podniknout „vhodná diplomatická a právní opatření“ v souvislosti se zabavením tankeru. Venezuela rovněž odmítá americké údery proti plavidlům, která podle Washingtonu slouží k přepravě drog. Údery i navyšování americké vojenské přítomnosti v oblasti v uplynulých měsících označuje Caracas za americkou agresi.

Počínání Spojených států v Karibiku kritizovala také Kolumbie. Její prezident Gustavo Petro tento týden vyzval Madura, aby opustil svou funkci, a umožnil vznik přechodné vlády v zemi. Kolumbie podle agentury AFP neuznala sporné Madurovo opětovné zvolení do prezidentské funkce v loňském roce, které opozice odmítá.

V noci na pátek kolumbijská ministryně zahraničí Rosa Villavicenciová uvedla, že Kolumbie by mohla přijmout Madura na svém území. „Pokud tento odchod od moci znamená, že bude muset žít v jiné zemi nebo požádat o ochranu, tak Kolumbie nemá důvod mu říct ne,“ uvedla ministryně o Madurovi.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.