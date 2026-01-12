Přiveze mu nobelovku? Trump přijme Machadovou, která ji chce s ním sdílet


  19:56aktualizováno  19:56
Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou. Stane se tak poté, co americké síly 3. ledna unesly ze země venezuelského diktátora Nicoláse Madura a jeho manželku, kteří nyní před soudem v New Yorku čelí obvinění z narkoterorismu.
Demonstranti v Chile s obrazem vůdkyně venezuelské opozice Maríi Coriny...

Demonstranti v Chile s obrazem vůdkyně venezuelské opozice Maríi Coriny Machadové (3. ledna 2026) | foto: Reuters

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících...
Nobelovu cenu míru za svou matku Mariu Corina Machadovou v Oslu převzala její...
Příznivci zajatého venezuelského vůdce Nicoláse Madura mu v ulicích Caracasu...
52 fotografií

Trump už dříve uvedl, že se s Machadovou chce sejít a že by od ní přijal její Nobelovu cenu, pokud mu ji věnuje. Šéf Bílého domu opakovaně tvrdí, že Nobelovu cenu měl loni dostat on.

Machadová v rozhovoru s televizí Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní její Nobelova cena za mír ve skutečnosti náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním.

Norský Nobelův institut před několika dny upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet, ani ji nelze nikomu odejmout.

Po nečekaném útoku na Venezuelu, při kterém se Američané zmocnili Madura, vyloučil Trump okamžitou podporu opozičních lídrů Machadové či Edmunda Gonzáleze jako nových vůdců země. Madura přitom USA neuznávají jako prezidenta, za kterého naopak v roce 2024 tehdejší americká vláda označila Gonzáleze.

Prozatímní prezidentkou Venezuely se nyní nicméně stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.

To, že Washington dal přednost pokračování autoritářského režimu, zdůvodňují analytici snahou udržet ve Venezuele stabilitu. Trump totiž plánuje v zemi těžbu ropy.

Venezuela má největší zásoby této suroviny na světě. Rychlá změna režimu by také podle analytiků velmi pravděpodobně způsobila větší migrační vlnu.

