Válka? Brzy přijde pozemní akce, řekl Trump o operaci proti Venezuele

„Brzy ve Venezuele uvidíme pozemní akci,“ řekl Trump. Poznamenal, že chce informovat Kongres USA o operacích proti drogovým kartelům, ale zároveň nepředpokládá, že by požádal o vyhlášení války narkomafii.
„No, nemyslím si, že budeme nutně žádat o vyhlášení války. Myslím, že prostě zabijeme lidi, kteří přivážejí drogy do naší země. Jasné? Zabijeme je,“ řekl prezident novinářům.
USA dosud podnikají údery proti lodím a ponorkám, které podle nich slouží k pašování narkotik z Venezuely. Trump též před týdnem oznámil, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace.
Zda CIA skutečně konkrétní operace ve Venezuele chystá či dokonce už provádí, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times (NYT) v soukromí uvedli, že konečným cílem Washingtonu je sesazení Madura.
Trump také komentoval zprávu listu The Wall Street Journal o tom, že USA vyslaly bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti této jihoamerické zemi zvýšily vojenský tlak. „Ne, je to nepravdivé,“ řekl o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely velmi nešťastný.
Trump dále hovořil o tom, že Venezuelu využívá Čína k pašování fentanylu. Po předávkování tímto opioidem v loňském roce v USA zemřelo 48 000 lidí. Trump se chce tento měsíc v Jižní Koreji na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „První otázka na Siho bude fentanyl,“ řekl šéf Bílého domu.