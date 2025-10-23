Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

Autor: ,
  9:39aktualizováno  9:39
Venezuela disponuje 5000 přenosnými protiletadlovými raketami ruské výroby, aby mohla čelit vojenské hrozbě ze strany Spojených států. Ve středu to v televizi prohlásil venezuelský prezident Nicolás Maduro. USA v září zahájily sérii námořních útoků proti takzvaným narkoteroristům z Venezuely pašujícím drogy.
Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní...

Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní vojenské přehlídky během oslav Dne nezávislosti v Caracasu. (5. července 2025) | foto: Juan BARRETO / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní...
Venezuelská armádní vozidla se během vojenského cvičení přesouvají po dálnici v...
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (7. ledna 2025)
Americký prezident Donald Trump (25. srpna 2025)
22 fotografií

„Každá vojenská síla na světě zná sílu raket Igla-S a Venezuela jich má přesně 5000,“ uvedl Maduro. Igla-S, což je přenosná raketa určená k sestřelování letadel v nízké výšce, už byla použita při vojenských cvičeních.

Manévry nařídil venezuelský prezident poté, co Spojené státy v Karibském moři nasadily sedm lodí a bojových letadel proti tomu, co označují jako obchod s drogami.

USA tak od září provedly nejméně sedm útoků, při nichž zahynulo alespoň 32 lidí.

Americký prezident Donald Trump také v polovině října uvedl, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace.

Spojené státy obviňují Madura a jeho vládu, že stojí v čele rozsáhlé organizace obchodující s drogami. Caracas to důrazně popírá a tvrdí, že Trumpova administrativa se snaží ve Venezuele prosadit změnu režimu a zmocnit se jejích významných zásob ropy.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.