Rusko americký zásah ostře odsoudilo a označilo jej za akt ozbrojené agrese. Ten nemá podle Moskvy legitimní opodstatnění. Kreml také vyzval obě strany ke snížení napětí a řešení sporů diplomatickou cestou. Deklarovalo také podporu současnému venezuelskému vedení.
„Dnes ráno Spojené státy provedly akt ozbrojené agrese proti Venezuele. Důvody, uváděné jako opodstatnění takových činů, jsou neudržitelné. To vyvolává hluboké znepokojení a odsouzení,“ uvedla v prohlášení ruská diplomacie s tím, že obě strany by měly hledat řešení vzájemných sporů prostřednictvím dialogu.
Rusko, které v roce 2022 podniklo invazi na sousední Ukrajinu, rovněž vyjádřilo „solidaritu s venezuelským lidem“ a podporu politickému kurzu dosavadního venezuelského vedení.
Ohlasy z Kolumbie
Na situaci reagoval na síti X také prezident Kolumbie Gustavo Petro. Americký zásah označil za porušení venezuelské suverenity. Jeho země k hranicím vyšle vojáky a policisty kvůli obavám z přísunu uprchlíků. Navrhne také svolání Rady bezpečnosti OSN.
„Vláda Kolumbijské republiky s hlubokým znepokojením sleduje zprávy o úderech a neobvyklé letecké aktivitě zaznamenané v posledních hodinách ve Venezuele, jakož i následné eskalování napětí v regionu,“ uvedl Gustavo Petro na síti X.
Kolumbie již v minulých letech čelila příchodu velkého množství uprchlíků z Venezuely v důsledku zhoršující se hospodářské situace nebo politických perzekucí v zemi.
„Kolumbijská republika znovu potvrzuje svá přesvědčení, že mír, dodržování mezinárodního práva a ochrana života a lidské důstojnosti musí mít přednost před jakoukoli formou ozbrojeného konfliktu,“ doplnil.
Jasné porušení principů Charty OSN, míní Írán
Íránské ministerstvo zahraničí podle agentury DPA v souvislosti s děním ve Venezuele uvedlo, že americká vojenská intervence proti nezávislému státu a členu OSN představuje „jasné porušení principů Charty OSN i základních pravidel mezinárodního práva“.
Venezuela je považována za jednoho z nejbližších spojenců íránského teokratického režimu, který se v posledních dnech potýká s rozsáhlými protesty. Podle DPA v politických kruzích v Teheránu proto narůstá obava, že Írán by mohl být dalším cílem případných amerických útoků.
Po zadržení Madura vyzvalo ke snížení napětí také Španělsko. To se nabídlo také jako zprostředkovatel jednání. Itálie situace podle dostupných informací stále sleduje.
Madrid a Řím reagují také
Španělsko po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami vyzvalo k umírněnosti a snížení napětí. Nabídlo se jako zprostředkovatel jednání, stojí v prohlášení ministerstva zahraničí.
„Španělsko vyzývá ke snížení napětí a umírněnosti a k jednání vždy v souladu s mezinárodním právem a zásadami Charty OSN,“ uvedla španělská diplomacie. „Španělsko je připravené poskytnout své dobré služby pro dosažené mírového a dojednaného řešení současné krize,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.
Madrid neuznal výsledky předloňských prezidentských voleb ve Venezuele, po kterých pokračoval v úřadu Maduro. Španělsko také poskytlo azyl opozičnímu kandidátovi Edmundovi Gonzálezovi, který tvrdí, že ve volbách zvítězil.
„Předsedkyně vlády Giorgia Meloniová bedlivě sleduje situaci ve Venezuele,“ uvedla Itálie. Ministerstvo zahraničí se snaží získat informace o Italech žijících ve Venezuele.
Španělsko a Itálie mají stovky tisíc svých občanů v latinskoamerické zemi, jedná se často o lidi, kteří mají i venezuelský pas. Vedle toho nejméně čtyři Italové a Španělé jsou podle Madridu a Římu ve Venezuele neoprávněně věznění.