Liberální deníky podržely Trumpa. O plánu útoku věděly předem, ale nenapsaly o něm

  9:47aktualizováno  9:47
Americké deníky The New York Times a The Washington Post se dozvěděly předem o plánovaném tajném útoku Spojených států ve Venezuele, jehož cílem bylo zadržení prezidenta Nicoláse Madura, ale rozhodly se informace předčasně nezveřejnit. Informoval o tom portál Semafor.
Poznámky předsedy Sboru náčelníků štábů USA generála Cainea na tiskové...

Poznámky předsedy Sboru náčelníků štábů USA generála Cainea na tiskové konferenci 3. ledna 2026 | foto: AP

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Útok USA na venezuelský Caracas v noci na sobotu 3. ledna 2026. Při něm byl...
Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...
Redakce k pozdržení informací přikročily po komunikaci s vládou prezidenta Donalda Trumpa. Ta je varovala, že zveřejnění detailů by mohlo ohrozit americké vojáky zapojené do operace, uvedl Semafor s odvoláním na lidi obeznámené s jednáním mezi vládou a redakcemi.

Podle zdrojů Semaforu šlo o vědomé redakční rozhodnutí v souladu s dlouhodobou praxí části amerických médií v otázkách národní bezpečnosti.

„Rozhodnutí v newyorských a washingtonských redakcích zachovat oficiální tajemství odpovídá dlouhodobým americkým novinářským tradicím,“ píše Semafor a dodává, že redakce informace zadržely, přestože v USA neexistuje právní mechanismus, který by vládě umožnil médiím zveřejnění utajovaných skutečností zakázat.

Stalo se tak v době neobvykle silného nepřátelství amerického prezidenta vůči tradičním velkým médiím, jejichž zpravodajství o národní bezpečnosti zůstává ve Spojených státech dominantním, připomněl web.

Podobné zdrženlivé chování médií má v USA precedenty, například během invaze v kubánské Zátoce sviní či při odkladu zveřejnění informací o odposlechových programech po 11. září.

Venezuelský nejvyšší soud americké zadržení Madura a jeho přepravě do USA pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci.

Soudci zatím neprohlásili Madura s konečnou platností za nepřítomného, což by vedlo k vyhlášení předčasných voleb do 30 dnů. Trump v sobotu naznačoval, že USA budou zemi dočasně řídit. Uvedl také, že chce ropným společnostem z USA dočasně ve Venezuele umožnit těžbu.

