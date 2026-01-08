Při americkém útoku zemřelo sto lidí včetně civilistů, tvrdí venezuelský ministr

Venezuelská armáda už dříve zveřejnila seznam 23 svých členů, kteří zemřeli. Podle venezuelských činitelů byla při americkém útoku „chladnokrevně zabita“ velká část Madurovy ochranky. Také Kuba oznámila, že bylo zabito 32 příslušníků její armády a tajných služeb.
Cabello také informoval, že při americké operaci Cilia Floresová utrpěla zranění hlavy a Maduro zranění na noze.
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v úterý v zemi vyhlásila týdenní smutek za vojáky zabité při útoku.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu uvedl, že Spojené státy mají pro Venezuelu plán o třech krocích. Ten první bude spočívat ve stabilizaci země, druhý v obnově a třetí v politickém přechodu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu prohlásila, že je příliš brzy na otázku, kdy budou v zemi nové volby. „Je teď předčasné a příliš brzy na stanovení termínu voleb ve Venezuele,“ uvedla.
Bílý dům od Venezuely požaduje, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu.
Spojené státy Madura a jeho manželku obviňují z obchodování s drogami. Maduro v pondělí před soudem v New Yorku všechna obvinění odmítl a označil se za nevinného.