Za tři týdny jsou Vánoce! Maduro je ve Venezuele opět posunul na říjen

Autor: ,
  11:17aktualizováno  11:17
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí oznámil, že Vánoce v jeho zemi opět začnou mnohem dříve než v jiných státech. Maduro jejich začátek letos dekretem posune na 1. října. Prezident čelí vlně kritiky, že se přesunutím svátku snaží odvést pozornost od závažné ekonomické situace ve Venezuele.

„Vánoce i letos začnou 1. října radostí, nákupy, kulturou, vánočními koledami, tancem a tradičními pokrmy,“ prohlásil Maduro v pondělí ve svém pravidelném pořadu ve státní televizi. „Použijeme vzorec z předchozích let, který hodně prospěje ekonomice, kultuře, radosti a štěstí,“ dodal.

Santa Claus v Caracasu (21. prosince 2024)
Vánoční výzdoba v Caracasu (3. října 2024)
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Člen venezuelské milice. V zemi stoupá napětí kvůli nasazení amerických lodí v Karibiku. (30. srpna 2025)
22 fotografií

Začátek Vánoc ve Venezuele Maduro už v předchozích letech posunul na 1. října či na začátek listopadu.

Letos Maduro v této souvislosti řekl, že také brání právo Venezuelanů na štěstí v době, kdy Spojené státy nasadily válečné lodě v Karibiku. Washington to zdůvodnil bojem proti drogovým kartelům, Caracas to ale prezentuje jako pokus o svržení režimu v zemi.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, z níž viní opozice i řada expertů právě Madurovu socialistickou vládu, která se podle nevládních organizací dopouští i porušování lidských práv.

Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledování svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami.

Letos v lednu začal Madurův třetí mandát, který stejně jako ten předchozí zpochybňuje místní opozice i řada zemí včetně USA. Loňské prezidentské volby podle nich vyhrál opoziční politik Edmundo González, který pak před represemi utekl do Španělska.

Opozice dokládá jeho výhru záznamy výsledků z více než 80 procent volebních místností, zatímco ústřední volební komise označila za vítěze Madura, aniž zveřejnila úplné výsledky.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.