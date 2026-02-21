Arreaza v televizi uvedl, že „amnestie má být udělena a propuštěno má být přibližně 379 vězňů mezi dnešním večerem a zítřejším ránem“. Státní zastupitelství podle něj podalo žádosti o amnestii příslušným soudům.
Na možné propuštění svých blízkých čekají u věznic již týdny jejich příbuzní. Amnestie se ale nevztahuje na všechny. Netýká se vojáků a policistů, kteří se účastnili akcí, které byly označeny za teroristické, a vztahuje se jen na 13 konkrétních období v čase prezidenství zesnulého Huga Cháveze (1999–2013) a jeho nástupce Nicoláse Madura.
„Mnozí z nás vědí, že zákon o amnestii se našich rodin netýká,“ řekla agentuře AFP devětatřicetiletá Hiowanka Avilaová ještě před oznámením amnestie. Její bratr, třicetiletý Henryberth Rivas, byl v roce 2018 zatčen a obviněn z účasti na pokusu o atentát na Madura. „Můžeme jen čekat na další opatření, možná na milost,“ naříkala žena před věznicí Rodeo 1 vzdálené asi 40 kilometrů od Caracasu, kde si trest odpykává mnoho vojáků nebo policistů.
Podle nevládní organizace Foro Penal opustilo vězeňské cely od začátku ledna, kdy prozatímní vláda oznámila podmíněné propouštění, 448 politických vězňů. Byl mezi nimi i Čech Jan Darmovzal zadržený při turistické návštěvě země v září 2024. Téměř 650 dalších disidentů ale stále ve vězení zůstává.