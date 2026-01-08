„Proces propuštění se odehrává těchto okamžicích,“ prohlásil šéf parlamentu. Počet propuštěných by měl podle něj být znám v příštích hodinách.
„Je to jednostranné mírové gesto, které nebylo dojednáno se žádnou stranou,“ uvedl Rodríguez. Za diplomatické nasazení však poděkoval španělskému expremiérovi Josému Zapaterovi, brazilskému prezidentovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva a Kataru.
Venezuela mimo jiné vězní několik desítek občanů zemí Evropské unie. Jedná se ve velké míře o lidi pocházející z Venezuely, kteří mají španělské či italské občanství. Mezi vězněnými je i Čech Darmovzal. Venezuelské úřady ho zadržely předloni v září spolu s dalšími cizinci s tvrzením, že se chystal podílet na státním převratu. Podle české diplomacie taková obvinění postrádají jakýkoli reálný základ.
Španělské ministerstvo zahraničí oznámilo propuštění pěti svých občanů. Čtyři z nich mají jen španělský pas. Podle Madridu se jedná „o pozitivní krok v nové etapě, ve které se nachází Venezuela“. Podle dřívějších prohlášení Španělska bylo ve venezuelských věznicích neoprávněně zadržováno 15 až 20 jeho občanů, většinou lidí, kteří mají i venezuelský pas.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares potvrdil španělským médiím, že mezi propuštěnými jsou i Španělé. Podle deníku El País se jedná o čtyři španělské občany, kteří mají pouze španělský pas. Vedle toho bylo podle Madridu ve venezuelském vězení také zhruba 15 lidí, kteří mají španělskou i venezuelskou státní příslušnost.
Rodríguezovo oznámení přichází poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a unesly ho do USA. Do čela Venezuely pak nastoupila Rodríguezová, která čelí silnému tlaku především od Spojených států.
Podle venezuelské nevládní organizace na ochranu lidských práv Foro Penal je ve Venezuele na osm stovek politických vězňů, 86 z nich má i zahraniční občanství. Opozice po amerických úderech znovu vyzvala k jejich propuštění.