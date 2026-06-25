25. června 2026 11:47, aktualizováno 11:47
Dílo zkázy na státní svátek. Venezuela vyhlásila po zemětřesení stav nouze
Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na čtvrtek SELČ zasáhla oblast západně od metropole Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí a 700 je zraněných, oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Toto číslo velmi pravděpodobně ještě poroste. V zemi platí stav nouze. Na dílo zkázy se podívejte ve fotogalerii.
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