Počet obětí otřesů ve Venezuele opět vzrostl, tisíce lidí se stále tísní v táborech

Počet obětí uváděný před dvěma týdny činil 5 278. Podle OSN by jich mohlo být až 50 tisíc, některé odhady však hovoří spíše o čísle blížícím se 10 tisícům. Dosud se podařilo odstranit 16,5 procenta trosek vzniklých při zemětřesení, jak ukazuje graf zveřejněný Rodríguezem na Telegramu.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira. V tamních provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích a chodnících se stále tísní bezmála 20 tisíc lidí. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno více než 850 budov a 190 se zcela zřítilo.
Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová se v televizním přenosu v polovině července zavázala, že vláda do prosince poskytne zasaženým obyvatelům 4 tisíce bytů, které se budou předávat každý měsíc. V příštím roce pak slíbila přes 10 tisíc bytů.
Přibližně 200 rodin už podle ní získalo byty v komplexu sociálního bydlení. „Jsou to okamžiky radosti uprostřed utrpení těch, kteří se stali přímými oběťmi dvojitého zemětřesení,“ řekla podle AFP dojatě. Venezuela bude podle oficiálních odhadů potřebovat přibližně 25 tisíc bytů pro ty, kteří kvůli katastrofě přišli o střechu nad hlavou.