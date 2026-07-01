Nepomáháte, kritizují Venezuelané vládu. Po zemětřesení je nejméně 2295 mrtvých

Po uplynutí kritického 72hodinového období pro přežití jsou stále pohřešovány desetitisíce lidí, uvedl Mezinárodní záchranný výbor (IRC). Po uplynutí této lhůty šance na přežití pod troskami prudce klesají.
„Rozsah záchranných opatření neodpovídá rozsahu humanitárních potřeb,“ doplnila organizace.
V tomto kritickém období se zásahy na místě soustředily především na řízení dopravy, přičemž křižovatky obsadili policisté, agenti tajných služeb a příslušníci ozbrojených sil. Civilisté hledali své blízké mezi hromadami trosek většinou sami, někteří s pomocí záchranných týmů ze zahraničí.
Sanitky uvízly v kilometry dlouhých dopravních zácpách. Nemocnice trpěly nedostatkem zásob i personálu a místní záchranáři zasahovali s minimálním nebo žádným vybavením, doplnila agentura.
O týden později mnozí obyvatelé pobřežních obcí ve státu La Guaira připisovali většinu záchranných akcí a vyprošťování svým venezuelským spoluobčanům a zahraničním týmům, které měly odborné znalosti a vybavení, jako jsou termokamery, akustické detektory a vycvičení psi. Podle úřadů se dosud z trosek podařilo zachránit přibližně 6400 lidí.
„Byli jsme opuštěni,“ uvedla Angelica Mundrainová, která usiluje o to, aby záchranáři vyprostili pomocí těžké techniky z trosek zničeného bytu těla jejího syna, neteře a synovce uvízlá pod betonovými deskami a zkrouceným kovem. „Cítíme se bezmocní. Viděli jsme jen neorganizovanost, nedostatek empatie, nedostatek všeho,“ doplnila.
Venezuelská vláda podle serveru CNN navzdory „počátečnímu chaosu“ svou reakci na zemětřesení obhajuje. Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez vyzdvihl například novou iniciativu, která rozděluje dobrovolníky podle stanovených priorit.
Český USAR tým vyprostil několik obětí
Ve Venezuele pomáhají záchranáři z okolních zemí, například z Ekvádoru a Salvadoru, ale také týmy z celého světa.
Český USAR tým, který ve Venezuele prohledává sutiny po zemětřesení, v úterý vyprostil z trosek několik obětí. Mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová ve středu řekla, že některé z obětí je možné vyprostit, o poloze dalších čeští záchranáři předávají informace místním složkám.
„Práce v nestabilních ruinách doprovází neustálý stres a riziko – lékařka týmu poskytovala na místě psychologickou pomoc třem zdrceným rodinným příslušníkům,“ uvedl Hasičský záchranný sbor ČR.
Český tým je po úterním příjezdu 19 hasičů do Venezuely kompletní, má tak nyní 69 členů.
Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan uvedl, že Spojené státy v zemi nasadily více než 900 vojáků. Podílejí se na pátracích a záchranných operacích, pomohli zprovoznit letiště a mobilizovali letecké a námořní prostředky, aby umožnily příjezd humanitární pomoci.
Donovan připustil, že se Caracas potýká s následky předchozích desetiletí špatného vedení, které „v podstatě zničilo infrastrukturu země“. Frustraci podle něj mohou ještě prohlubovat nedostatek léků a nemocničního personálu.
Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla zejména severní stát La Guaira a hlavní město Caracas. Situace v zemi má rovněž výrazné humanitární dopady. Organizace OSN varovaly před nedostatkem potravin a poškozením zdravotnické infrastruktury.