Někteří už označují každou další záchranu živého za zázrak. Stanice CNN dnes s odkazem na lékaře v Caracasu uvedla, že nemocnice v metropoli jsou přeplněné a potýkají se i s nedostatkem dezinfekčních prostředků.
„V Caracasu zavřeli osm nemocnic kvůli poškozené statice a všichni pacienti z nich byli převezeni do ostatních nemocnic ve městě, kapacita je tak zcela přeplněná,“ řekl CNN lékař Andrés Cortiz.
V pondělí ráno záchranáři ve městě Caraballeda ve státě La Guaira, který zemětřesení zasáhlo nejvíce, vyprostili z trosek jednadvacetiletého Aarona Leviho Cantilla. V sutinách strávil 106 hodin a jeho záchrana trvala dalších 43 hodin. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová o tom informovala na sociální síti X, kde zveřejnila i video z náročné operace.
Už v neděli se ve stejném městě podařilo zachránit další dva lidi, muže a jeho dospívajícího syna. Celkem záchranáři během víkendu našli 33 přeživších.
Server BBC Mundo i agentura AFP upozorňují, že mnozí Venezuelané si stěžují na nedostatečnou pomoc úřadů. Podle AFP obyvatelé pobřežního města Caraballeda, kde zemětřesení srovnalo se zemí celé čtvrti, v neděli donutili skupinu vojáků zapojit se do záchranných prací. Rozzlobeni nečinností armády je přiměli vzít do rukou lopaty a krumpáče a pomáhat s odklízením trosek.
„Dorazil generál s asi dvaceti vojáky a ti tam jen tak stáli u zdi,“ popsal AFP 26letý dobrovolný záchranář a majitel obchodu Alexander Mijares. Až poté, co místní lidé sami vytáhli z trosek mrtvého, vojáci začali pomáhat s odklízením trosek.
Server BBC Mundo také popsal zoufalou situaci mnoha Venezuelanů, kteří marně čekají na příjezd těžké techniky, a proto sami holýma rukama odklízejí kusy betonu ze zřícených budov. Zmínil i příběh jedenatřicetiletého Carlose Eduarda, jehož příbuzní stále slyší volat z trosek, nemají ho však jak vyprostit.
„Čekáme na pomoc a doufáme, že ho dostaneme ven živého,“ řekl jeho bratranec BBC Mundo. Podle tohoto serveru také Venezuelané vypískali prezidentku Rodríguezovou, když navštívila postižené oblasti.
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v neděli uvedl, že zemětřesení zničilo 189 budov. OSN odhaduje, že pod troskami může být pohřešováno až 50 tisíc lidí. Na pomoc místním záchranářům už dorazily téměř tři tisíce specialistů ze dvou desítek zemí včetně Česka. Pátrání pomáhá také téměř stovka kynologických týmů.
Podle expertů může trvat několik týdnů, než bude znám skutečný rozsah tragédie. Mezi oběťmi jsou také cizinci včetně Kolumbijců, Portugalců, Číňanů a Brazilců. Španělsko v pondělí potvrdilo 17 mrtvých občanů, dalších 128 pohřešuje.
Mnozí obyvatelé Caracasu přespávají ve stanech na ulicích. Jejich domy poškodilo středeční zemětřesení a zároveň se obávají dalších otřesů. Po dvou nejsilnějších o magnitudě 7,5 a 7,2 následovaly podle BBC stovky slabších, většinou o síle nižší než tři stupně.
Další otřes o magnitudě 4,6 zasáhl Caracas a stát La Guaira v pondělí ráno krátce po 7:00 místního času (13:00 SELČ), uvedl Americký geologický ústav (USGS). Nezpůsobil nové škody ani další oběti, úřady ale podle deníku The New York Times preventivně uzavřely metro v Caracasu, aby zkontrolovaly jeho stav.
V Caracasu mají lidé problém sehnat základní potraviny i další potřeby. Mnoho supermarketů po zemětřesení zavřelo a podle serveru CNN Español je obtížné sehnat také dětské plenky nebo roušky. Přesto je podle serveru mezi obyvateli patrná silná vlna solidarity a vzájemné pomoci.
Katastrofa zasáhla Venezuelu v době, kdy se země začínala vzpamatovávat z let trvající hospodářské krize. Naděje na změnu přišla letos v lednu poté, co Spojené státy unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku, které obviňují z narkoterorismu. V čele země pak USA uznaly Rodríguezovou, která patřila dlouhá léta k předním postavám Madurova režimu a která nyní s Washingtonem spolupracuje, zatímco americká vláda uvolňuje sankce, jež vůči Venezuele zavedla kvůli porušování lidských práv a nesvobodným volbám.