Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, obětí mohou být desetitisíce

První zemětřesení o síle 7,2 mělo epicentrum asi 28 kilometrů na západ od města Morón a jeho ohnisko bylo v 13kilometrové hloubce. Krátce nato USGS ohlásila otřesy o síle 7,5. Toto zemětřesení bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum se nacházelo 16 kilometrů na jihozápad od Morónu.
„Pravděpodobný je vysoký počet obětí a velké škody, katastrofa je rozsáhlá,“ uvedla USGS a odhadla, že obětí by mohlo být mezi 10 tisíci a 100 tisíci.
Venezuelské úřady zatím žádné odhady týkající se zraněných nebo mrtvých nezveřejnily. Ministr vnitra Diosdado Cabello uvedl, že špatná je situace v caracaské čtvrti Altamira, kde se zřítily obytné domy a další budovy. Vyzval lidi, aby zůstali venku, protože následné otřesy mohou způsobit další škody. Naznačil, že nějací lidé mohou být zranění, a vyzval řidiče, aby uvolnili průjezd pro sanitky a další záchranářská vozidla.
„Obě zemětřesení, která zrovna zasáhla skvělé lidi ve Venezuele, jsou co do rozsahu obrovská a zůstal po nich zničující počet obětí,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. „Spojené státy jsou připravené, ochotné a schopné pomoci,“ vzkázal. Uvedl, že nařídil americkým úřadům, aby jednaly rychle. „Budeme stát při našich nových a skvělých přátelích,“ uvedl také prezident.
V době zemětřesení bylo mnoho lidí doma, protože na středu připadal ve Venezuele státní svátek. Osmdesátiletá María Romerová žijící v jižní části Caracasu řekla, že policie jí pomohla se evakuovat z domu. „Toto zemětřesení bylo strašné, dokonce horší než to v roce 1967,“ dodala.
Do ulic Caracasu vyjely hasičské vozy a fasády některých domů jsou silně poničené. Mnoho obyvatel Caracasu se hned po zemětřesení ocitlo bez dodávek proudu a internetu.
Jeden svědek uvedl, že na straně jejich bytu poprskala zeď a rozbilo se sklo ve vstupní hale. Podle agentury AP byli mnozí lidé v šoku, protože se na domech zřítily celé stěny a z ulice byl vidět nábytek.
Americký systém varování před tsunami vydal výstrahu před hrozbou tohoto jevu pro Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo se také ostrovů u pobřeží Venezuely – Aruby, Curacaa a Bonairu. Asi po hodině byla výstraha zrušena.