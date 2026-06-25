Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, obětí mohou být desetitisíce

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  7:02aktualizováno  7:05
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Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) | foto: ČTK

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
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Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. V Caracasu se zřítily některé domy a lidé vybíhali na ulici. Americká geologická služba (USGS) odhaduje, že katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze. Později doplnila, že je zatím potvrzených 32 mrtvých a 700 zraněných. Experti z USA odhadli až 100 tisíc obětí.

První zemětřesení o síle 7,2 mělo epicentrum asi 28 kilometrů na západ od města Morón a jeho ohnisko bylo v 13kilometrové hloubce. Krátce nato USGS ohlásila otřesy o síle 7,5. Toto zemětřesení bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum se nacházelo 16 kilometrů na jihozápad od Morónu.

„Pravděpodobný je vysoký počet obětí a velké škody, katastrofa je rozsáhlá,“ uvedla USGS a odhadla, že obětí by mohlo být mezi 10 tisíci a 100 tisíci.

Venezuelské úřady zatím žádné odhady týkající se zraněných nebo mrtvých nezveřejnily. Ministr vnitra Diosdado Cabello uvedl, že špatná je situace v caracaské čtvrti Altamira, kde se zřítily obytné domy a další budovy. Vyzval lidi, aby zůstali venku, protože následné otřesy mohou způsobit další škody. Naznačil, že nějací lidé mohou být zranění, a vyzval řidiče, aby uvolnili průjezd pro sanitky a další záchranářská vozidla.

„Obě zemětřesení, která zrovna zasáhla skvělé lidi ve Venezuele, jsou co do rozsahu obrovská a zůstal po nich zničující počet obětí,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. „Spojené státy jsou připravené, ochotné a schopné pomoci,“ vzkázal. Uvedl, že nařídil americkým úřadům, aby jednaly rychle. „Budeme stát při našich nových a skvělých přátelích,“ uvedl také prezident.

V době zemětřesení bylo mnoho lidí doma, protože na středu připadal ve Venezuele státní svátek. Osmdesátiletá María Romerová žijící v jižní části Caracasu řekla, že policie jí pomohla se evakuovat z domu. „Toto zemětřesení bylo strašné, dokonce horší než to v roce 1967,“ dodala.

Do ulic Caracasu vyjely hasičské vozy a fasády některých domů jsou silně poničené. Mnoho obyvatel Caracasu se hned po zemětřesení ocitlo bez dodávek proudu a internetu.

Jeden svědek uvedl, že na straně jejich bytu poprskala zeď a rozbilo se sklo ve vstupní hale. Podle agentury AP byli mnozí lidé v šoku, protože se na domech zřítily celé stěny a z ulice byl vidět nábytek.

Americký systém varování před tsunami vydal výstrahu před hrozbou tohoto jevu pro Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo se také ostrovů u pobřeží Venezuely – Aruby, Curacaa a Bonairu. Asi po hodině byla výstraha zrušena.

Morón

Morón

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