„Požadujeme okamžité propuštění prezidenta Nicoláse Madura, jediného prezidenta Venezuely, a jeho manželky,“ prohlásila Rodríguezová. „To, co se děje Venezuele, je barbarství,“ dodala.
V prohlášení ve státní televizi viceprezidentka také uvedla, že svolala zasedání Rady národní obrany. Po jejím boku přitom stáli ministři vnitra a obrany Diosdado Cabello a Vladimir Padrino López a také její bratr Jorge Rodríguez, který je předsedou parlamentu.
Před několika hodinami americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci uvedl, že americký ministr zahraničí Marco Rubio s Rodríguezovou hovořil a že vyjádřila připravenost s Washingtonem spolupracovat.
Trump také tvrdil, že po zajetí Madura Američany složila Rodríguezová přísahu jako hlava státu, což ale nyní viceprezidentka popřela. Řekla, že jediným prezidentem Venezuely je Maduro.
Podle venezuelské ústavy by se nejvyššího úřadu v zemi měl v případě nepřítomnosti prezidenta ujmout viceprezident a do 30 dnů by se měly konat volby.
Venezuelský ministr zahraničí Yván Gil dnes oznámil, že venezuelská mise při OSN formálně požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, které by se zabývalo „zločinnou agresí“ Spojených států. Gil také odsoudil sérii „brutálních ozbrojených útoků“ Spojených států proti civilním a vojenským zařízením v Caracasu a dalších městech země.