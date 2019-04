Venezuelského šéfa opozice chtějí zbavit imunity. ‚Zbabělost režimu,‘ reaguej Guaidó

Caracas/Washington Žádost venezuelského nejvyššího soudu ústavodárnému shromáždění o zbavení imunity opozičního lídra Juana Guaidóa je výrazem strachu tamního režimu z narůstajících protestů, domnívá se americký senátor Marco Rubio. Za nedostatek odvahy považuje žádost soudu také Guaidó.

Rozhodnutí nejvyššího soudu odsoudila například i Kolumbie nebo Chile a generální tajemník Organizace amerických států (OAS) Luis Almagro ho označil za „nelegitimní“.

„Imunita poslanců nikdy nebyla pro režim (prezidenta Nicoláse) Madura překážkou k zadržení členů legitimního parlamentu,“ popsal v pondělí na twitteru praktiky venezuelské vlády Rubio. Připomněl také, že nejvyšší soud ovládají Madurovi příznivci. Ty do něj totiž navolil koncem roku 2015 tehdejší parlament ovládaný Madurovými socialisty okamžitě poté, co Madurova strana prohrála parlamentní volby, a ještě předtím, než zasedl nový parlament ovládaný opozicí.

Rubio reagoval na pondělní oznámení nejvyššího soudu, který požádal o zrušení Guaidóovy imunity Ústavodárné shromáždění. Guaidó je ale šéfem parlamentu vzešlého z voleb v prosinci 2015, jehož legitimitu Madurova vláda neuznává. Opozice, OAS, Evropská unie i USA naopak neuznávají legitimitu ústavodárného shromáždění, které vytvořila Madurova vláda v roce 2017 jako de facto nový parlament.

Předseda nejvyššího soudu žádost o zbavení imunity zdůvodnil mimo jiné tím, že Guaidó koncem února porušil zákaz vycestovat ze země, který mu tento soud stanovil několik týdnů předtím jako předběžné opatření. Důvodem zákazu vycestovat i obstavení Guaidóova majetku je vyšetřování, které venezuelská prokuratura vůči Guaidóovi zahájila poté, co 23. ledna složil z pozice šéfa parlamentu přísahu jako prozatímní prezident země. Hlavou státu se prohlásil poté, co parlament označil za nelegitimní nový Madurův prezidentský mandát, protože vzešel z nesvobodných voleb.

„Můžou mě zbavit imunity, můžou udělat, co chtějí, ale nemají na to dost odvahy, proto to poslali Ústavodárnému shromáždění,“ komentoval v pondělí rozhodnutí nejvyššího soudu Guaidó. Zároveň vyzval obyvatele Venezuely k dalším protivládním demonstracím. „Budeme pokračovat v naší cestě ke svobodě, vyjdeme do ulic 6. dubna a také pokaždé, když nepoteče voda a nepůjde elektřina,“ připomněl Guaidó problémy země, v níž kolabuje nejen energetická síť, ale už několik let i celá ekonomika.

Guaidó opět vyzval k podpoře opozice také armádu, která je podle mnohých stěžejní pro změnu režimu ve Venezuele. Parlament ovládaný opozicí už v lednu schválil zákon o amnestii pro vojáky, kteří pomohou obnovit v zemi demokracii. Zatím se je ale opozici nepodařilo dostat na svou stranu, ač přes tisíc vojáků už dezertovalo do Kolumbie a podpořilo Guaidóa. Nedávno jeden z nich zveřejnil videa, která dokládají, jak Madurův režim zatýká a mučí armádní důstojníky. Řada vojáků zůstává loajální Madurovi jen proto, že se bojí o své rodiny.