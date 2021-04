‚Věřte vlastním očím,‘ vyzval porotu prokurátor a pustil video policisty klečícím na Floydovi

MINNEAPOLIS (USA) Prokurátor v soudním procesu s bývalým policistou Derekem Chauvinem, který čelí obvinění z vraždy a zabití černocha George Floyda, v pondělí v závěrečné řeči vyzval porotu, aby věřila vlastním očím. Pustil přitom video, na němž jsou zachyceny poslední okamžiky Floydova života, když mu Chauvin klečel na krku. V téměř dvouhodinové řeči prokurátor Steve Schleicher zdůraznil, že porota bude rozhodovat o vině jednoho muže, nikoliv systému.

Chauvinův právník Eric Nelson naopak řekl, že se bývalý policista zachoval přiměřeně a že dodržoval pokyny, které získal při mnohaleté službě u policie. Informovala o tom agentura Reuters.

Pětačtyřicetiletý Chauvin byl loni v květnu jedním ze čtyř policistů, kteří byli přivoláni kvůli podezření majitele místní samoobsluhy, že šestačtyřicetiletý recidivista Floyd zaplatil falešnou bankovkou. Na videu natočeném kolemjdoucím je vidět Chauvin, jak klečí na Floydovi, jenž opakuje, že nemůže dýchat. Video bělošského policisty s kolenem na krku Afroameričana vyvolalo globální vlnu protestů proti rasismu.

„Devět minut a 29 sekund,“ řekl Schleicher opakovaně ve své závěrečné řeči. Odkazoval přitom na dobu, po kterou byl Chauvin zachycen na videu z loňského 25. května s kolenem na Floydově krku nebo v jeho blízkosti. Schleicher zdůraznil, že porota bude posuzovat vinu jednoho muže, nikoliv systému jako takového. „Nebyl to policejní zákrok, byla to vražda,“ řekl Schleicher porotcům. Citoval heslo minneapoliského policejního sboru: „Chránit s odvahou a sloužit se soucitem“.

„George Floyd nikoho neohrožoval,“ řekl Schleicher. „Postavit se Georgi Floydovi ten den nevyžadovalo ani trochu odvahy. Žádná ten den nebyla projevena a žádná ani nebyla nutná. Vyžadováno bylo jen trochu soucitu, ten den ale žádný projeven nebyl,“ řekl.

Chauvin, který čelí obvinění z vraždy a ze zabití, vinu odmítá a vzdal se práva svědčit před porotci.

Ústřední roli v argumentaci žalobců sehrály videozáznamy květnového incidentu, který byl zachycen z různých úhlů. Porotci videa přehrávaná v soudní síni zhlédli opakovaně.

„Věřte vlastním očím: viděli jste, co jste viděli,“ řekl dnes Schleicher. „Tento případ je přesně o tom, co vás napadlo, když jste to viděli poprvé, když jste viděli to video,“ dodal.

Z videí je podle žalobců patrné, že Chauvin použil nepřiměřenou a tudíž nelegální sílu, když stlačil Floydovi krk a trup způsobem, kterým mu zastavil přísun kyslíku.

Chauvinovi právníci naopak tvrdí, že policista, který byl u minneapoliské policie 19 let, následoval pokyny, které dostal při výcviku. Zároveň zpochybnili příčinu Floydovy smrti, kterou soudní lékař označil za zabití.

Chauvinův hlavní právník Eric Nelson zahájil svou závěrečnou řeč definováním různých právních pojmů, včetně presumpce neviny. Řekl, že státní zástupci chybně odmítli jeho teorii, že otrava oxidem uhelnatým z výfukových plynů nedalekého policejního vozu mohla sehrát roli ve Floydově smrti. Opakovaně také řekl, že se Chauvin zachoval přiměřeně, při zákroku proti velkému muži, jako byl Floyd, který nechtěl nastoupit do policejního vozu, když na místo Chauvin dorazil jako posila.

Soudce Peter Cahill porotcům přiblížil některé důležité pojmy v obžalobě, včetně „velkého ublížení na zdraví“ a „příčiny smrti“. „Skutečnost, že k smrti přispěly jiné příčiny, nezbavuje obžalovaného trestní odpovědnosti,“ přečetl Cahill z písemných pokynů poroty.

Porota spolu se dvěma náhradníky je podle soudních dokumentů složena z šesti bělošek, dvou bělochů, tří černochů, jedné černošky a dvou míšenek. Mimo jednání budou izolováni v hotelu.