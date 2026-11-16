Za fotky hrobů vojáků doživotí. Rusko se zoufale snaží ututlat obří ztráty

Tajná služba FSB výrazně posílila dohled nad hřbitovy. Focení vojenských hrobů totiž úřady berou jako ohrožení národní bezpečnosti.
Že nejde jen o prázdné výhrůžky, dokazuje případ z ruského města Jaroslavl, na nějž poukázal portál Kyiv Post. Místní soud tam v září poslal osmačtyřicetiletého Nikolaje Ščerbakova na čtrnáct let do trestanecké kolonie s nejpřísnějším režimem.
Podle obžaloby chodil pravidelně na vojenský hřbitov, tajně tam natáčel hroby padlých a materiály předával ukrajinské rozvědce. Soud to vyhodnotil jako vlastizradu.
Snaha režimu zamést stopy pod koberec přichází ve chvíli, kdy na povrch vyplouvají závratná čísla. Nezávislí novináři z BBC a serveru Mediazona dokázali z veřejných zdrojů a parte potvrdit jména více než 285 tisíc padlých ruských vojáků.
Skutečnost je ale mnohem horší, což nedávno potvrdili i hackeři, kteří pronikli přímo do databází ruského statistického úřadu Rosstat.
Uniklé vládní záznamy podle počtu vydaných úmrtních listů odhalují, že válka na Ukrajině si vyžádala už více než 400 tisíc ruských životů. V tomto čísle přitom vůbec nejsou započítáni nezvěstní vojáci ani zahraniční žoldnéři.
Západní zpravodajské služby i analytici navíc upozorňují, že celkové ruské ztráty včetně zraněných už dávno překročily hranici půl milionu mužů a každý rok dál strmě rostou. Generální štáb Ukrajiny pak odhaduje, že Rusko od rozpoutání války v únoru 2022 přišlo o celkově více než 1,6 milionu vojáků.
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11. srpna 2026