Venezuelskou věznici ovládly stovky vězňů. Odsouzenci mluví o střelbě a šikaně

Vězni podle Reuters nahromadili hořící matrace a požadovali odvolání ředitele, který podle nich dohlížel na strážné při střelbě na neozbrojené vězně.
„Chceme spravedlnost. Střílejí na nás, strážní i dozorci,“ řekl jeden z vězňů ve videu, které na síti X zveřejnila místní nevládní organizace sledující situaci ve venezuelských věznicích. Na záznamu je vidět muž se střelným zraněním na hrudi.
Vězni tvrdí, že pokojně protestovali, když vězeňský personál zahájil palbu a několik lidí bylo zraněno.
Ve zveřejněných videích vězni požadovali odvolání nedávno jmenovaného ředitele věznice Elvise Macuarea Guerrera. Tvrdí, že jim bylo odebráno oblečení, zakázány návštěvy a že byli nuceni prodávat drogy.
Rodinní příslušníci vězňů se před věznicí střetli s příslušníky národní gardy vybavenými štíty, kteří se jim snažili zabránit ve vstupu do zařízení. Podle nevládní organizace někteří z nich po vstupu slyšeli křik a exploze.
Venezuelské věznice jsou dlouhodobě pod drobnohledem mezinárodních organizací kvůli podmínkám i zacházení s vězni. V posledních měsících se situace dostala do centra pozornosti také po propuštění části politických vězňů, které schválila prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová po lednovém pádu režimu Nicoláse Madura.